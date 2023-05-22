Оккупанты используют деревянные дроны, чтобы обмануть ПВО Украины: что это за БПЛА

Целью такой тактики является заставить украинцев тратить свои ракеты на бесполезные цели и ослабить их оборону.

Простейшие деревянные беспилотники созданы из подручных материалов и радиокомпонентов и подобные модели россияне использовали при атаках по ИГИЛ в Сирии, сообщает BLITZ Aircraft Unmanned. При этом дроны оснащены современными двигателями и электроникой китайского производства — смесью низких и высоких технологий.

Эти БПЛА не несут никакого оружия или оборудования, а служат только для отвлечения внимания украинских систем ПВО. Однако технически, такие дроны можно оснастить взрывчаткой, ведь они могут нести до 10 кг полезной нагрузки и имеют большую дальность полета — более 800 км.

При всей простоте конструкции такая фальшивая мишень для украинских ПВО стоит не дешево и обходится оккупантов в среднем около $10 тысяч, говорят эксперты. Любопытно, что эти БПЛА имеют телеметрию и могут управляться по каналам GSM.

Дрон сделан из простых деталай и сложных электронных компонентов Фото: Соцсети

Недавняя волна российских ударов по объектам на Украине показала, что русские используют недорогие одноразовые беспилотники, чтобы расчищать пути через средства ПВО для крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed иранского производства. Кроме того, деревянные дроны могут создавать помехи для радаров и снижать эффективность украинской разведки. Российские военные надеются, что таким образом они смогут получить преимущество в воздушном пространстве.

Ранее Фокус рассказывал, что Украине предложили испанские дроны-камикадзе Q-SLAM-40: как они помогут разбить ВС РФ.