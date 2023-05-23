Украинец создал приложение, которое спасло ему жизнь: как работает SaveMe

Три года разработчик стеснялся показывать проект публично, но теперь разместил его в открытом доступе надеясь, что другие программисты помогут его доработать.

Украинский айтишник Богдан Гончарук из компании NodeArt Soft Ukraine разработал приложение, которое нежданно спасло ему жизнь. Он описал историю на странице в социальной сети Linkedin.

Около 3 лет назад Богдан Гончарук сделал простое мобильное приложение SaveMe, которое автоматически звонит близким, если пользователю стало плохо. При запуске включается таймер, после окончания отсчета программа совершает вызов избранному контакту из телефонной книги. Если же человеку стало лучше до истечения времени, он может отменить звонок.

Украинский программист Богдан Гончарук Фото: LinkedIn

"Приложение было создано быстро, и оно не обновлялось 3 года, словом написан он некрасиво. И потому я стеснялся его показывать публично как свою работу. Но сегодня он спас мне жизнь, когда я задыхался. И я покажу его, даже если мне не нравится его код", — написал программист.

Он разместил код SaveMe на GitHub — крупнейшем онлайн-сервисе для хостинга IT-проектов. Теперь любой желающий может посмотреть, как устроено приложение, доработать его, использовать для своих целей или просто установить на смартфон. Пока SaveMe портировано только на операционную систему Android. В будущем Богдан Гончарук планирует добавить поддержку iOS, отправку СМС-сообщений или вызов на другие номера, если звонок не удался.

Некоторые пользователи Linkedin раскритиковали приложение, посчитав его неэффективным, поскольку оно не работает автоматически. В критический момент пользователю необходимо разблокировать телефон, найти и запустить нужную программу, а за это же время можно успеть вызвать "скорую помощь". Евгений Семченко из EPAM Systems предложил подключить SaveMe к смарт-часам или фитнес-браслетам, которые отслеживают пульс носителя.

Ранее появилась информация, что Apple запретила сотрудникам пользоваться чат-ботом ChatGPT. По данным источников, компания разрабатывает похожий проект и опасается утечки данных со стороны программистов.

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