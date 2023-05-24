Плохо спрятали: дрон-бомбардировщик ВСУ взорвал тайник оккупантов с боеприпасами (видео)

Всего одна граната значительно ослабила боевой потенциал российской армии.

Военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Украины удачно атаковала российский склад с боеприпасами на передовой. Пресс-служба подразделения разместила видеозапись на странице в Facebook.

Оператор БПЛА из 66-й бригады заметил на позиции оккупантов в лесополосе тайник, где они спрятали большое количество боеприпасов. Он метко сбросил туда гранату, закрепленную на дроне, и спровоцировал мощный взрыв, который было видно издалека.

"Народная мудрость гласит: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", — прокомментировали представители Сухопутных войск.

Военные не раскрывают, пострадали ли в результате взрыва российские военные. Зато они точно потеряли значительное количество боеприпасов, вероятно, мин, гранат или артиллерийских снарядов.

Недавно украинские военные уничтожили склад боеприпасов ВС РФ с помощью дрона-камикадзе. Оператор направил БПЛА точно в здание, где разместились оккупанты, и взорвался.

В марте появилось видео, как дрон ВСУ взорвал российский МТ-ЛБ с артиллерийскими боеприпасами. Оператор 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка заметил машину, занимающую боевую позицию, и поразил ее, пока оккупанты не успели выгрузить снаряды.