"ВСУ теряют около 10 000 дронов в месяц": правда ли это и насколько это критично

Такие данные приводятся в докладе Королевского института оборонных исследований.

Новый отчет о военных возможностях России в продолжающейся агрессии против Украины говорит о том, что РЭБ оккупантов сбивают около 10 000 украинских дронов каждый месяц, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов Королевского института оборонных исследований (RUSI), которые в своем докладе поясняют, что радиоэлектронная борьба является "ключевым компонентом" тактики России и способствует огромным потерям украинских БПЛА.

В своем отчете специалисты уточняют, что данные о "300 сбитых беспилотников в день" они получили "от трех неназванных украинских офицеров". Также стоит обратить внимание на то, что в исследовании нет ни слова о моделях, которые "массово" уничтожаются российскими системами РЭБ, а также о том, каково процентное соотношение между запущенными дронами и сбитыми.

Джеймс Паттон Роджерс, профессор военных исследований Университета Южной Дании и эксперт по дронам, сказал журналистам Insider, что большинство тех дронов, которые сбивают оккупанты, наверняка являются относительно дешевыми, маленькими коммерческими беспилотниками, которые обе стороны активно используют для ситуативной разведки на поле боя. По мнению профессора цифра в 10 000 наверняка завышена, даже если в расчет берутся так называемые дроны-камикадзе, которые "теряются" не столько из-за РЭБ, сколько по результатам своей смертоносной миссии.

В отчете RUSI говорится, что вдоль примерно 1200 км передовой линии фронта Россия поддерживает крупные силы систем радиоэлектронной борьбы — примерно каждые 10 км. Они направлены в основном на нейтрализацию дронов, говорится в документе.

В целом, по мнению военных экспертов, даже если такие показатели реальны, то это говорит о переформатировании современных войн, когда речь идет о противостоянии армий беспилотников и армии систем РЭБ.

Это "один из первых в мире конфликтов "дроны против дронов" и "дроны против РЭБ", — говорит Паттон Роджерс.

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