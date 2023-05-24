"Не верьте россиянам": эксперты раскрыли секреты деревянных дронов из РФ (видео)

БПЛА за $3000 провоцируют ПВО, но пока не представляют реального вреда для украинцев, хотя российские ИПСО пытаются убедить в обратном.

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Последние дни в Интернете распространяется информация о загадочных российских беспилотниках с деревянными корпусами. Украинский волонтер и основатель портала InfoCar Павел Кащук вместе со своей командой разобрал один такой дрон и рассказал о его особенностях в Facebook.

Дроны "Кравчучки": правда или ИПСО?

Эксперт назвал беспилотник "Кравчучкой" по аналогии с ручными тележками, популярными в 90-х. По его словам, сейчас в Сети активно распространяются два видео, посвященных таким БПЛА: один из них является российской информационно-психологической операцией (ИПСО), а второй — разбор "не совсем компетентного человека" из Украины, который тоже играет на руку россиянам.

Павел Кащук решил рассказать, что же на самом деле может или не может российский дрон. "Не верьте в российское ИПСО и отечественным дурачкам", — призвал он.

В упомянутых роликах авторы называют стоимость БПЛА от $10 000 до $30 000 и призывают сбивать их любыми способами, поскольку они представляют значительную угрозу. Исследователь же обратил внимание, что дрон состоит из недорогих гражданских деталей, доступных на рынке, а потому стоит немногим больше $2000-3000.

"Самолет — это серийный вариант модели из г*вна и палок, так сказать. Вроде неплохо собран, пролетает почти 1000 км, но у него есть определенные конструктивные проблемы, очевидные для профессионалов авиамоделирования, мы не скажем какие. Их не исправили, поэтому делали самолеты люди, которые не до конца в теме", — поделился Павел Кащук.

Российский дрон с деревянным корпусом, сбитый в Днепропетровской области Фото: Национальная Гвардия Украины

Из чего состоит деревянный дрон

Беспилотник получил простой деревянный корпус, сквозь который видно всю "начинку", а также два китайских двигателя — спереди и сзади, каждый из них стоит $600-700. Специалисты предполагают, что второй должен дублировать основной в случае выхода из строя, однако такая конструкция нелогична для "одноразового" аппарата. Заявлена скорость до 300 км/ч, однако украинские эксперты уверены, что это невозможно из-за довольно хрупкой конструкции — она может "развалиться" уже на 200 км\ч. Согласно настройкам оператора, он летел стабильно 100 км/ч.

Полетный контроллер CUAV V5+ (Китай) стоит около $450-500, он позволяет самолету взлетать с дорог и других более-менее стабильных поверхностей при помощи пульта, обеспечивает иннерциальную систему навигации для движения при подавлении сигналов со спутников. Спутниковая система навигации тоже от CUAV — Neo GPS 3 cтоимостью около $100 (уже не производится), хотя россияне в ролике подают ее как очень крутую и современную. По словам Павла Кащука, подавить навигацию "Кравчучки" можно почти любыми средствами РЭБ, хотя она может лететь за пределами досягаемости антидроновых ружей.

"Никто не пытался сделать этот самолет суперпроходимым под средствами РЭБ", — заявил аналитик.

Внутри нашли модуль телеметрии СUAV P9 Radio (900 МГц), его предназначение пока остается загадкой для украинских специалистов. Теоретически, после запуска оператор может на расстоянии до 100 км (при наличии хорошей наземной антенны) менять миссию БПЛА, например, направить в другое место или вернуть назад. В то же время, зная частоту, операторы комплексов радиоэлектронной разведки могут легко его обнаружить.

Электроника захваченного российского дрона Фото: Facebook

Миссия новых российских дронов на войне в Украине

Изучив электронику, эксперты пришли к выводу, что беспилотник должен был отвлечь украинскую систему ПВО, спровоцировать запуск дорогой ракеты или заставить ВСУ выдать расположение комплекса. Беспилотники могут нести полезную нагрузку, внизу корпуса для этого предусмотрено крепление с резьбой, однако образцы, сбитые и захваченные в Украине, прилетели без таковой: ни камер, ни взрывчатки, ни радиооборудования. Вероятно, что-то из этого россияне начнут устанавливать позже, а пока просто испытывают аппараты.

Фото: Facebook

"Каких-то серьезных хитростей и деликатных настроек мы не увидели. В целом собрано с душой, кто-то продумал расположение кабелей, коробочки, фиксацию, все это собирается легко. Думаю, тут даже все довольно надежно, но это уровень гражданского хоббиста, который делает пенопластовые вещи", — оценил Павел Кащук.

Он вылетел из оккупированного Бердянска, поднялся на высоту около 1 км, направился к линии фронта рядом с Ореховом, а затем снизился до 250 м. Вероятно, таким образом дрон имитирует летательный аппараты, пытающиеся спрятаться от радаров. Дальше он пролетел над Запорожьем, в том числе над управлением Национальной полиции, после направился по руслу реки Днепр в одноименный город, над которым двигался по зигзагообразному маршруту, рассчитанному на 100 циклов. В результате у самолета закончилось топливо, и он упал за пределами областного центра.

Маршрут полета российского дрона над Украиной Фото: Facebook Маршрут полета российского дрона над Днепром Фото: Facebook

По мнению исследователей, украинским военным не стоит тратить ракеты комплексов ПВО на такие "приманки", пока они не несут взрывчатки или вредоносного оборудования. Зато солдаты могут сбивать такие аппараты с помощью стрелкового оружия, когда они летят на высоте нескольких сотен метров. Во время полета над городом БПЛА рискует упасть на жилые дома, но он не может нанести большого ущерба, в этот момент его стоит подавить средствами РЭБ, чтобы вывести за пределы населенного пункта.

Павел Кащук добавил, что захваченный и изученный беспилотник отправили на ремонт. После восстановления военные узнают больше о возможностях БПЛА и смогут отправить его обратно оккупантам со своей миссией.

Ночью 11 мая бойцы Нагцвардии сбили деревянный дрон в Днепропетровской области. Внутри они обнаружили взрывчатку.

Недавно группа BLITZ Aircraft Unmanned сообщила, что новые российские дроны могут нести до 10 кг полезной нагрузки и стоят $10 тысяч, говорят эксперты. По их данным, телеметрия позволяет россиянам управлять БПЛА с деревянными корпусами по каналам GSM.