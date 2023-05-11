"Самодельный" российский дрон со взрывчаткой сбили в Днепропетровской области (фото)

Защитники Украины вовремя среагировали на угрозу и спасли жизни людей. Россияне не впервые запускают такие БПЛА.

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Нацгвардейцы в ночь на 11 мая сбили в Днепропетровской области российский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила в Facebook.

Во время воздушных тревог мобильный группы НГУ приводятся в боевую готовность и выискивают в небе опасные объекты, такие как ракеты или БПЛА, чтобы затем открыть огонь и сбить их, не дав долететь до целей. Этой ночью, когда зазвучала тревога, бойцы 31-й бригады оперативно среагировали и поразили беспилотник, запущенный россиянами.

Изначально в Нацгвардии предположили, что дрон предназначен для ведения разведки, но во время исследования обнаружили внутри взрывчатку. Судя по видео, летательный аппарат явно кустарного производства — у него есть лишь деревянный каркас корпуса без обшивки, которая защищает внутренние системы. Внешне аппарат напоминает более дешевую версию китайского гражданского беспилотника Mugin-5.

Российский дрон, сбитый НГУ в Днепропетровской области Фото: Национальная Гвардия Украины

Ночью 4 мая аналогичный российский беспилотник сбили пограничники в Сумской области. Он залетел в зону ответственности оперативно-тактической группировки войск "Сумы", где был перехвачен украинскими военными. Командование Объединенных сил Украины отметило низкое качество сборки БПЛА и непрофессионализм конструкторов, которые его разработали.

7 мая разведывательный дрон ВС РФ сбили над Киевом. Судя по фотографии, силам ПВО ВСУ удалось приземлить модель "Орлан-10", которая позволяет записывать изображение или передавать картинку в реальном времени при помощи нескольких камер.