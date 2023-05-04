"Невежество в проектировании БПЛА": ВСУ сбили самодельный дрон-разведчик РФ (фото)

Самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов.

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Сегодня ночью на пограничные Сумщины украинские пограничники ликвидировали самодельный дрон-разведчик, который запустили с территории РФ в сторону Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Объединенных Сил Вооруженных сил Украины.

Объект залетел в зону ответственности оперативно-тактической группировки войск "Сумы". Своеобразный беспилотник оперативно обнаружили и "приземлили".

Украинские защитники были очень удивлены увидеть "уникальный" БПЛА. Самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов. В Командовании Объединенных Сил ВСУ обратили внимание на профессиональный уровень конструкторов такого удивительного устройства.

"Иллюстрирует невежество в проектировании БПЛА", – говорится в сообщении.

самодельный дрон РФ Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Напомним, россияне угрожают уничтожать ВСУ новыми дронами "Упырь". По словам разработчиков, БПЛА-камикадзе должны поражать технику, живую силу и боеприпасы украинских войск, создавая для них "несносные" условия. Их российские захватчики вооружают гранатами РПГ-7, ручными противотанковыми гранатами РКГ-3М, а также самодельными обломочно-фугасными бомбами из эпоксидного клея и дроби как элементов поражения. Первая партия таких беспилотников уже будто бы шла соответствующие испытания в условиях боевых действий и показала себя эффективным оружием.

Также, 22 апреля в РФ заявили о создании первого реактивного дрона-камикадзе. На вид К-5 представляет собой миниатюрный истребитель без кабины, но с воздухозаборником у хвоста. Он должен выполнять функцию баражировочного боеприпаса. Это означает, что беспилотник должен летать в небе для обнаружения цели, а затем пикировать на нее и взрываться. По плану создателей, военным нужно запустить беспилотник с помощью катапульты либо твердотопливной разгонной ракеты и вывести в зону боевых действий, а потом интегрированная система сама нацелится на вражеские объекты.