Оккупанты грозят уничтожать ВСУ новыми дронами "Упырь": чем они вооружены

По словам разработчиков, БПЛА-камикадзе должны поражать технику, живую силу и боеприпасы украинских войск, создавая для них "невыносимые" условия.

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Российские инженеры из Свердловской области разработали дрон-камикадзе "Упырь", который уже испытали на войне в Украине. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на представителей компании-производителя.

"Упыри" — это квадрокоптеры с управлением от первого лица (FPV). По словам источника, их вооружают гранатами к РПГ-7, ручными противотанковыми гранатами РКГ-3М, самодельными осколочно-фугасными бомбами из эпоксидного клея и дроби в качестве поражающих элементов. Первая партия дронов уже прошла испытания в условиях боевых действий и показала себя эффективным оружием, однако разработчики решили переделать станции связи, ретранслирующие сигналы управления. Они также пообещали внести и другие изменения, учитывая пожелания российских военных.

Российский FPV-дрон "Упырь" Фото: ТАСС

Источник сообщил, что главной задачей "Упырей" станут удары по украинским позициям для "изоляции зоны боевых действий" — с их помощью оккупанты хотят помешать ВСУ подвозить на фронт технику, личный состав и боеприпасы, чтобы сделать условия "максимально сложными и невыносимыми". Кроме того, новые FPV-дроны должны уничтожать танки, которые атакуют ВС РФ с закрытых позиций, скрываясь от противотанковых комплексов.

"Дрон сможет найти такую цель и также поразить пикированием с высоты", — заявил сотрудник предприятия.

Он добавил, что дроны все сложнее делать в России из-за нехватки видеопередатчиков китайского производства. В то же время, они якобы делают много деталей самостоятельно, печатая на 3D-принтерах, вырезая на ЧПУ-станках или отливая под большим давлением.

Ранее писали, что россияне хотят применять в Украине дроны "Коршун". Они должны вести разведку и сбрасывать осколочные гранаты, пользуясь преимуществами гибридной конструкции с системой вертикального взлета.

Недавно в РФ заявили о создании первого реактивного дрона-камикадзе К-5 со скоростью до 400 км/ч. Предполагается, что он будет искать цели с воздуха, пользуясь камерой и компьютерным зрением.