Окупанти погрожують знищувати ЗСУ новими дронами "Упир": чим вони озброєні

За словами розробників, БПЛА-камікадзе повинні уражати техніку, живу силу та боєприпаси українських військ, створюючи для них "нестерпні" умови.

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Російські інженери зі Свердловської області розробили дрон-камікадзе "Упир", який вже випробували на війні в Україні. Про це пише агентство ТАСС, посилаючись на представників компанії-виробника.

"Упирі" — це квадрокоптери з керуванням від першої особи (FPV). За словами джерела, їх озброюють гранатами до РПГ-7, ручними протитанковими гранатами РКГ-3М, саморобними уламково-фугасними бомбами з епоксидного клею та дробу як елементів ураження. Перша партія дронів уже пройшла випробування в умовах бойових дій і показала себе ефективною зброєю, проте розробники вирішили переробити станції зв'язку, які ретранслюють сигнали управління. Вони також пообіцяли внести й інші зміни, врахувавши побажання російських військових.

Російський FPV-дрон "Упир" Фото: ТАСС

Джерело повідомило, що головним завданням "Упирів" стануть удари по українських позиціях для "ізоляції зони бойових дій" — за їх допомогою окупанти хочуть перешкодити ЗСУ підвозити на фронт техніку, особовий склад і боєприпаси, щоб зробити умови "максимально складними та нестерпними". Крім того, нові FPV-дрони повинні знищувати танки, які атакують ЗС РФ із закритих позицій, ховаючись від протитанкових комплексів.

"Дрон зможе знайти таку мету і також уразити пікіруванням з висоти", — заявив співробітник підприємства.

Він додав, що дрони все складніше робити в Росії через нестачу відеопередавачів китайського виробництва. Водночас вони нібито роблять багато деталей самостійно, друкуючи на 3D-принтерах, вирізаючи на ЧПК-верстатах або відливаючи під великим тиском.

Раніше писали, що росіяни хочуть застосовувати в Україні дрони "Коршун". Вони повинні вести розвідку та скидати уламкові гранати, користуючись перевагами гібридної конструкції із системою вертикального зльоту.

Нещодавно в РФ заявили про створення першого реактивного дрона-камікадзе К-5 зі швидкістю до 400 км/год. Передбачається, що він шукатиме цілі з повітря, користуючись камерою та комп'ютерним зором.