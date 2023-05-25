"Все решили за $600": украинские военные захватили позицию ВС РФ двумя дронами

Двумя меткими ударами операторы батальона К-2 ликвидировали трех россиян и ранили еще одного, сэкономив дорогие артиллерийские снаряды и выиграв время.

Дроны-камикадзе позволили 14-й штурмовой бригаде Национальной гвардии Украины захватить позицию оккупантов на участке фронта Соледар-Северск. Об итогах операции в Telegram отчитались представители батальона К-2, который и применил беспилотники.

14-я бригада оперативного назначения НГУ "Червона калина" решила отбить россиян и вернуть потерянную ранее позицию. Чтобы улучшить тактическое положение, они обратились к коллегам из подразделения К-2 (54 ОМБр ВСУ).

Операторы БПЛА заметили скопление российских военных на наблюдательном пункте и атаковали их с воздуха. Два дрона-камикадзе нанесли удары, убив трех бойцов ВС РФ и ранив еще одного — он лишился глаз. Самое главное, что нацгвардейцы увидели результаты успешной атаки, тут же отправились на штурм и захватили позицию.

Наблюдательный пункт ВС РФ Фото: Скриншот

"Эффективность дронов-камикадзе трудно переоценить. О навыках наших экипажей знают и соседи, которым мы помогаем при необходимости", — прокомментировали в подразделении К-2.

Как рассказал в Telegram главный редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов, 54-я ОМБр под командованием Героя Украины майора Кирилла Вереса получает беспилотники от волонтеров и сама собирает ударные аппараты за $300. Два БПЛА общей стоимостью $600 помогли защитникам Украины сэкономить много дорогих боеприпасов: один снаряд 155-мм стоит более 2000 евро, а для результативного обстрела артиллеристам нужно было доставить орудие и потратить как минимум 30 таких снарядов, при этом сильно рискуя жизнями.

"Это просто обязательный к просмотру образец современной тактики, интеллекта и логистики Украины!" — отметил Юрий Бутусов. — "Все решено за 600 баксов и без всяких сложностей".

В январе бойцы К-2 с помощью дрона стащили рацию россиянина прямо с поля боя. Она позволила долгое время прослушивать секретные переговоры оккупантов и узнавать об их действиях.

Недавно писали, что дрон-камикадзе ВСУ поразил россиян, спрятавшихся в подвале. Аэроразведчики заметили, как шестеро оккупантов зашли в укрытие, и направили ко входу взрывной беспилотник "Пегас".