В Украине заработали камеры с распознаванием лиц: как они работают и кого ищут

Опознавать людей могут 500 камер, которые установили в Киевской области. Как говорят в Нацполиции, они уже помогли раскрыть серию преступлений.

В Киевской области установили систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, с помощью которой уже ищут правонарушителей. Об этом официально сообщила в Facebook полиция региона.

Система "Безопасная Киевщина" следит за пешеходным и транспортным трафиком благодаря камерам, поддерживающим технологию распознавания лица. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, она уже помогает быстрее раскрывать преступления и предотвращать их. За последний месяц камеры позволили раскрыть ряд тяжелых преступлений и найти без вести пропавших людей.

Система распознавания лиц Нацполиции Фото: Национальная полиция

"В 2019 году в системе работало всего 18 камер. В последнее время интегрировано 500 камер с функцией распознавания лица. В настоящее время функционирует 1883 камер видеонаблюдения, из них 480 обладают способностью распознавания номерных знаков транспортных средств, и 905 обзорных камер", — поделился глава областной полиции.

Как рассказала сайту DEV.ua спикер Нацполиции Киевской области Ирина Прянишникова, камеры с распознаванием лица работают вже в течение нескольких недель, но пока только за пределами столицы. Правоохранители могут загрузить в систему фотографию человека, а она обрабатывает видеозаписи и спустя несколько минут показывают совпадения с точностью 70-90%. Технология узнает даже людей с закрытыми глазами и по их одежде.

Система распознавания лиц Нацполиции Фото: Национальная полиция

Ирина Прянишникова утверждает, что с момента запуска полицейским с помощью камер удалось отыскать пропавшего ребенка, магазинных воров, угнанные автомобили, велосипеды и другой транспорт. Кроме того, система распознавания лиц помогла найти подозреваемого в нападении на мужчину, получившего 18 ножевых ранений.

Доступ к камерам, распознающим лица, получили сотрудники ситуационного центра Нацполиции и управления криминального анализа. При необходимости записи могут запросить специалисты Киевской областной военной администрации.

В целом на модернизацию системы видеонаблюдения за 2022 год потратили 136 млн гривен. Правоохранители держат в секрете информацию о производителе, расположении новых камер и ПО, который они используют, в интересах безопасности.

Система распознавание лиц в Национальной полиции Фото: Национальная полиция

Ранее появилась информация, что Минцифры хочет сотрудничать с компанией Clearview AI для развития цифровых технологий в Украине. Она уже помогает украинцам искать военных преступников из России.

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