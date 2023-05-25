Запчасти для БПЛА не будут облагаться НДС и пошлиной: что придумали депутаты ВР

Комитет по финансам украинского парламента поддержал два соответствующих законопроекта.

Возможно, в скором времени ввоз запчастей для беспилотников не будут облагаться НДС и ввозной пошлиной, поскольку Комитет по финансам ВР поддержал два таких законопроекта нардепов, сообщает в своем телеграмм-канале председатель комитета Даниил Гетманцев. Он написал, что Комитет рекомендовал принять эти два важнейших законопроекта для фронта за основу и в целом.

В законопроекте N9275 говорится об освобождении от НДС ввоз товаров для нужд производства и/или ремонта беспилотных систем. А в законопроекте N9276 о внесении изменения в Таможенный кодекс относительно освобождения от ввозной пошлиной таких запчастей.

По словам Гетманцева, Комитет по финансам ВР поддержал предложение депутатов Фото: Скриншот

Например, под категорию запчастей подходят различные узлы и агрегаты дронов, оборудование и для их производства и ремонта. Так же под категорию попадают различные модели для БПЛА, например, модули GPS, антенны, контроллеры, схемы, кабели, батареи и многое другое.

По словам Гетманцева, законопроекты разработаны с целью обеспечения государства в период действия военного положения достаточным количеством дронов как ввезенных, так и произведенных на территории Украины.

В законопроектах указывается, что отмена НДС и ввозной пошлины будут действовать только на время военного положения, а затем налоги и пошлину снова придется платить в казну государства.

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