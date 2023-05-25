Инженеры из Днепра представили "первый" украинский тепловизор Patriot (видео)
Разработчики уверяют, что именно их тепловизоры нужны ВСУ для круглосуточного уничтожения врага, однако у NVECTech уже есть конкурент.
Компания NVECTech из Днепра разработала для украинских военных новый тепловизор Patriot L35. Инженеры рассказали о своем продукте "11 каналу".
Команда NVECTech начала работу над Patriot в 2022 году после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как уверяет креативный директор компании Любомир Гундяк, инженеры создали именно тот продукт, который необходим украинским военным для ведения боевых действий в любое время суток.
"Это побудило нас сделать что-то наше, что-то лучше, чем другие мировые аналоги", — отметил он. — "Война заставила нас набрать оборотов, потому что ребята говорили: надо".
Монокуляр Patriot получил высокочувствительную матрицу, быстрый процессор, регулировку яркости, уникальное программное обеспечение, совместимое со смартфонами, встроенный дальномер с ИИ, определяющий расстояние до нескольких целей в поле зрения. Как объяснил дизайнер-разработчик Александр Ямпольский, NVECTech сделала более удобное меню и добавила несколько новых функций, полезных военным. Тепловизор можно использовать в качестве прицела для стрелкового оружия — для этого создатели предлагают специальный кронштейн.
Специалист компании по связям с общественностью Ольга Куцевол добавила, что разработчики внедрили в Patriot систему блокировки "свой-чужой", чтобы защитить ценные данные. Если тепловизор попадет в руки оккупантов, то они не смогут им воспользоваться без пароля.
Характеристики модели Patriot L35:
- вес (с батареей) — 490 г;
- габариты — 67×63×190 мм;
- размер объектива — 35 мм;
- разрешение объектива — 384x288/12um;
- спектральный диапазон 8～14μm;
- детектор — микроболометр VOx;
- угол поля зрения — 7.5°x 5.6°;
- частота кадров — 50 Гц;
- цифровое увеличение — 6x;
- дисплей — OLED 0,39 дюйма, разрешение 1024×768;
- карта памяти — 16 ГБ;
- время работы от батареи — 12 ч;
- рабочая температура — от -20℃ до +55℃;
- уровень защиты — IP67.
NVECTech называет Patriot первым отечественным тепловизором, однако в Украине есть как минимум одна компания, которая уже выпускает такое оборудование — "Термал ВІЖН Текнолоджіс" (бренд Archer). На официальном сайте она предлагает несколько моделей тепловизионных прицелов, монокуляров и бинокуляров.
Впрочем, сайт IG-Security Tech отмечает, что назвать тепловизоры Archer отечественными можно лишь с натяжкой, ведь в Украине нет собственного производства неохлаждаемых микроболометров, а это важная деталь. Компания "Термал ВІЖН Текнолоджіс" не раскрывает своих поставщиков и даже не указывает цены на продукцию. В то же время, NVECTech на своем сайте признается, что разработала Patriot не самостоятельно, а в сотрудничестве с турецкой компанией DEVCONSTRACT.
Ранее компания Teledyne FLIR представила улучшенный тепловизор для дронов. С помощью камер Boson+ беспилотники смогут лучше видеть ночью, ведь смогут измерять температуру каждого пикселя.