В Украине могут делать дроны, которые не боятся российских РЭБ: что известно (видео)

На форуме производителей дронов, который прошел во Львове, показали уникальные разработки БПЛА.

Даже небольшой простой беспилотник может быть грозным оружием в руках умелого бойца, утверждают участники форума производителей беспилотников, который прошел во Львове, рассказывает ТСН. На форум, который собрал более тридцати команд, собрались и эксперты и энтузиасты и волонтеры, для которых беспилотники стали основной темой помощи ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Например, квадрокоптер, который представил Алексей Бабенко, один из членов команды разработчиков, уже успешно опробован нашими героями на фронте и доказал свою эффективность. Дрон очень прост в управление и благодаря наглядному интерфейсу уже через час почти любой боец может научиться им управлять. Квадрокоптер может сбрасывать боеприпасы на позиции врага, а еще не боится РЭБ.

А дрон "Феникс"- совместная украинско-литовская разработка – может после атаки средствами РЭБ с помощью оператора быстро восстановить свои технические характеристики и продолжить выполнять задачу, говорит Юлия Мамчак, представитель команды разработчиков. "Именно поэтому он и называется Феникс, поскольку его очень просто восстановить", — говорит она.

БПЛА "Феникс" может быть легко восстановлен после того, как его сбили системы РЭБ Фото: Скриншот

По словам организатора форума Любови Шипович, Минцифры и "Армия дронов" говорят о необходимости получить для ВСУ более 200 тысяч дронов. А волонтер Мария Берлинская подчеркивает, что форум как раз и должен послужить хорошим стартом для всех, чтобы число беспилотников украинского производства в ВСУ увеличивалось день ото дня.

Ранее Фокус писал, что дроны с гранатами атаковали пограничный пункт в Брянской области.