Украинцы создали уникальный дрон Ukropter для ВСУ: технические характеристики (фото)

Беспилотник стоит до $3500 и в зависимости от комплектации может вести разведку, бить врага и ретранслировать сигналы.

Команда инженеров из Киева под названием Ukropter разработали одноименный беспилотник, который уже применяют украинские военные. Представители компании рассказали dev.ua об особенностях своего летательного аппарата.

Бизнесмен Александр Слободяник объединился с инженером микроконтроллеров Максимом Швораком и разработчиком БПЛА Дмитрием Левченко для работы над Ukropter в январе 2023 года. Их вдохновили украинских спецназовцев, которые предложили делать недорогие и эффективные дроны для выполнения конкретных задач. Позже к ним присоединились еще 3-4 человека.

Команда Ukropter с дронами

Спустя какое-то время они получили от военных техзадание по созданию беспилотного бомбардировщика, которые сможет летать на расстояние 5-6 км вслепую, без навигации. Они сконструировали квадрокоптер на основе готовой рамы, провели летные испытания и поняли, что нужно решение еще дешевле и легче.

Три месяца команда делала разные версии дронов, учитывая пожелания военных, пока, наконец, не остановились на самодельной раме из карбоновых труб. Итоговая модель БПЛА имеет три версии: разведывательная с камерой с 30-кратным зумом, бомбардировщик с системой сброса, рассчитанной на один-два боеприпаса, и камерой попроще, ретранслятор сигнала с направленной антенной.

Украинский беспилотник Ukropter

Технические характеристики Ukropter

время полета – около 1 часа 20 минут (без нагрузки);

максимальная скорость — 80 км/ч;

крейсерская скорость — 40 км/ч;

вес без полезной нагрузки — 2 кг.

По словам Максима Шворака, в ближайшее время создатели хотят поставить на Ukropter улучшенную систему связи, более защищенную от вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Она сможет ориентироваться в пространстве без GPS, что значительно увеличит живучесть аппарата. Разработчики также сделали особенное ПО, определяющее, как коптер будет действовать в случае подавления связи. К примеру, он может лететь по показателям компаса и барометра.

Дмитрий Левченко управляет дроном Ukropter

"Программа "трус" скомандует коптеру как можно быстрее вернуться домой, а "агрессор" — залететь на вражескую территорию и сбросить "подарок", но вариантов множество", — поделился Александр Слободяник. — "Ukropter — маленький и упорный".

Еще одной особенностью комплекса Ukropter является базовая станция связи, которая может работать по Wi-Fi или через кабель. Благодаря этому россиянам будет сложно засечь оператора, сидящего в укрытии. В арсенале компании есть и другие интересные решения, которые обходятся в десятки тысяч долларов, но инженеры стараются экономить и сохранять цену на БПЛА в пределах $2000-$3500 в зависимости от комплектации, еще $500-600 стоит базовая станция.

Настройка дрона Ukropter

Конструкторы уже более двух месяцев проходят сертификацию от Министерства обороны Украины и планируют получить государственный контракт. В случае заказа они намерены запустить серийное производство и собрать от 30 до 50 БПЛА за первый месяц, а потом увеличить масштабы, если удастся наладить поставки китайских деталей.

Ранее писали о компании Mria Dron, которая поставляет ВСУ свои боевые дроны. Команда серийно производит четыре модели: Hell Cat, "Аист", "Аист 2" и "Пчела".