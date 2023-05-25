Украинцы создали уникальный дрон Ukropter для ВСУ: технические характеристики (фото)

Беспилотник стоит до $3500 и в зависимости от комплектации может вести разведку, бить врага и ретранслировать сигналы.

Related video

Команда инженеров из Киева под названием Ukropter разработали одноименный беспилотник, который уже применяют украинские военные. Представители компании рассказали dev.ua об особенностях своего летательного аппарата.

Бизнесмен Александр Слободяник объединился с инженером микроконтроллеров Максимом Швораком и разработчиком БПЛА Дмитрием Левченко для работы над Ukropter в январе 2023 года. Их вдохновили украинских спецназовцев, которые предложили делать недорогие и эффективные дроны для выполнения конкретных задач. Позже к ним присоединились еще 3-4 человека.

Команда Ukropter с дронами

Спустя какое-то время они получили от военных техзадание по созданию беспилотного бомбардировщика, которые сможет летать на расстояние 5-6 км вслепую, без навигации. Они сконструировали квадрокоптер на основе готовой рамы, провели летные испытания и поняли, что нужно решение еще дешевле и легче.

Три месяца команда делала разные версии дронов, учитывая пожелания военных, пока, наконец, не остановились на самодельной раме из карбоновых труб. Итоговая модель БПЛА имеет три версии: разведывательная с камерой с 30-кратным зумом, бомбардировщик с системой сброса, рассчитанной на один-два боеприпаса, и камерой попроще, ретранслятор сигнала с направленной антенной.

Украинский беспилотник Ukropter

Технические характеристики Ukropter

время полета – около 1 часа 20 минут (без нагрузки);

максимальная скорость — 80 км/ч;

крейсерская скорость — 40 км/ч;

вес без полезной нагрузки — 2 кг.

По словам Максима Шворака, в ближайшее время создатели хотят поставить на Ukropter улучшенную систему связи, более защищенную от вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Она сможет ориентироваться в пространстве без GPS, что значительно увеличит живучесть аппарата. Разработчики также сделали особенное ПО, определяющее, как коптер будет действовать в случае подавления связи. К примеру, он может лететь по показателям компаса и барометра.

Дмитрий Левченко управляет дроном Ukropter

"Программа "трус" скомандует коптеру как можно быстрее вернуться домой, а "агрессор" — залететь на вражескую территорию и сбросить "подарок", но вариантов множество", — поделился Александр Слободяник. — "Ukropter — маленький и упорный".

Еще одной особенностью комплекса Ukropter является базовая станция связи, которая может работать по Wi-Fi или через кабель. Благодаря этому россиянам будет сложно засечь оператора, сидящего в укрытии. В арсенале компании есть и другие интересные решения, которые обходятся в десятки тысяч долларов, но инженеры стараются экономить и сохранять цену на БПЛА в пределах $2000-$3500 в зависимости от комплектации, еще $500-600 стоит базовая станция.

Настройка дрона Ukropter

Конструкторы уже более двух месяцев проходят сертификацию от Министерства обороны Украины и планируют получить государственный контракт. В случае заказа они намерены запустить серийное производство и собрать от 30 до 50 БПЛА за первый месяц, а потом увеличить масштабы, если удастся наладить поставки китайских деталей.

Ранее писали о компании Mria Dron, которая поставляет ВСУ свои боевые дроны. Команда серийно производит четыре модели: Hell Cat, "Аист", "Аист 2" и "Пчела".