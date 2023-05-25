Українці створили унікальний дрон Ukropter для ЗСУ: технічні характеристики (фото)

Безпілотник коштує до $3500 й, залежно від комплектації, може вести розвідку, бити ворога та ретранслювати сигнали.

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Команда інженерів із Києва під назвою Ukropter розробили однойменний безпілотник, який уже застосовують українські військові. Представники компанії розповіли dev.ua про особливості свого літального апарату.

Бізнесмен Олександр Слободяник об'єднався з інженером мікроконтролерів Максимом Швораком та розробником БПЛА Дмитром Левченком для роботи над Ukropter у січні 2023 року. Їх надихнули українських спецназівців, які запропонували робити недорогі та ефективні дрони для виконання конкретних завдань. Пізніше до них приєдналися ще 3-4 фахівці.

Команда Ukropter із дронами

Через деякий час вони отримали від військових техзавдання зі створення безпілотного бомбардувальника, який зможе літати на відстань 5-6 км наосліп, без навігації. Вони сконструювали квадрокоптер на основі готової рами, випробували його та зрозуміли, що рішення має бути дешевшим та легшим.

Протягом трьох місяців команда робила різні версії дронів, враховуючи побажання військових, допоки не зупинилася на саморобній рамі з карбонових труб. Фінальна модель БПЛА має три версії: розвідувальна з камерою з 30-кратним зумом, бомбардувальник із системою скидання, розрахованою на один-два боєприпаси, дрон із простішою камерою, ретранслятором сигналу зі спрямованою антеною.

Український безпілотник Ukropter

Технічні характеристики Ukropter

час польоту – близько 1 г 20 хв. (без навантаження);

максимальна швидкість — 80 км/год.;

крейсерська швидкість — 40 км/год.;

вага без корисного навантаження – 2 кг.

За словами Максима Шворака, найближчим часом інженери планують поставити на Ukropter покращену систему зв'язку, більш захищену від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Вона допоможе орієнтуватися у просторі без GPS, що значно збільшить живучість апарату. Розробники також використали особливе ПЗ, що визначає, яким чином коптер діятиме у разі придушення зв'язку. Наприклад, може летіти за показниками компаса і барометра.

Дмитро Левченко керує дроном Ukropter

"Команда "боягуз" накаже коптеру якнайшвидше повернутися додому, а "агресор" — залетіти на ворожу територію і скинути "подарунок", але варіантів безліч", — поділився Олександр Слободяник. — "Ukropter — маленький і завзятий".

Ще однією особливістю комплексу Ukropter є базова станція зв'язку, яка може працювати через Wi-Fi або через кабель. Завдяки цьому росіянам буде складно засікти оператора, що сидить в укритті. В арсеналі компанії є й інші цікаві рішення, які коштують десятки тисяч доларів, але інженери намагаються економити і зберігати ціну на БПЛА в межах $2000-$3500 в залежності від комплектації, ще $500-600 коштує базова станція.

Налаштування дрона Ukropter

Конструктори вже понад два місяці проходять сертифікацію від Міністерства оборони України та планують отримати державний контракт. У разі замовлення вони мають намір запустити серійне виробництво та зібрати від 30 до 50 БПЛА за перший місяць, а потім збільшити масштаби, якщо вдасться налагодити постачання китайських деталей.

Раніше писали про компанію Mria Dron, яка постачає ЗСУ свої бойові дрони. Команда серійно виробляє чотири моделі: Hell Cat, "Лелека", "Лелека 2" та "Бджола".