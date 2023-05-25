Автоматическая система контроля банка усмотрела в поле сообщения слово "Иран", являющееся кличкой собаки, определила это как подпадающую под санкции страну и быстро заблокировала счет.

В Финляндии домашний пес остался без страховки из-за своей клички. Искусственный интеллект расценил буквосочетание "Иран" в страховке животного как страну и заморозил счет. Об этом сообщает финское издание Yle.

Иран находится перед многими европейскими санкциями. Они касаются не только денежного обращения между государствами и компаниями, но и частных лиц. Мониторинг в основном осуществляется автоматически.

Так, из-за санкций ЕС искусственный интеллект заморозил страховку собаки в Финляндии, которая нуждалась в помощи ветеринара. Владелица животного уплатила 600 евро за собаку, а в графе сообщения о переводе счета она написала слова "Иранская страховка".

Автоматическая система контроля банка усмотрела в поле сообщения слово "Иран", являющееся кличкой собаки, определила это как подпадающую под санкции страну и быстро заблокировала счет.

Сейчас владелица кобеля доказывает, что это не тот "Иран" и требует вернуть ей средства.

Напомним, что 25 мая государственные СМИ Ирана показали испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr-4. Заявляется, что базовая версия ракеты имеет боевую часть весом 1500 кг, а максимальная дальность полета составляет 2000 км.

Ранее сообщалось, что Москва и Тегеран продолжают сотрудничество в сфере военной и экономической помощи с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Ираном войны против Украины.