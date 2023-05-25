Иран представил новую баллистическую ракету с боеголовкой 1500 кг (видео)

Khorramshahr-4, как утверждают в Тегеране, имеет дальность полета в 2000 км, а также жидкое ракетное топливо.

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Иранское государственное телевидение показало новую баллистическую ракету Khorramshahr-4 с дальностью 2000 км. Об этом сообщает Tasnimnews.

25 мая государственные СМИ показали, как проходят испытания баллистической ракеты. Khorramshahr-4 является дальнейшей разработкой ракеты Khorramshahr. Новую версию также называют Khaibar. Заявляется, что базовая версия ракеты имеет боевую часть весом 1500 кг, а максимальная дальность полета составляет 2000 км.

В рамках модернизации Khorramshahr-4 получила новую систему наведения и управления на среднем участке полета. Боеприпас работает на жидком ракетном топливе. Поэтому в Иране утверждают, что они вели работу по улучшению двигателя. Ракета может много лет находиться в заправленном состоянии, что позволяет быстро подготовить ее к пуску в очень короткое время.

Также в "Милитарном" добавляют, что первую версию ракеты Khorramshahr испытали в январе 2017 года. Она имела те же показатели в дальности полета и весом боевой части. Однако тогда стали известны размеры ракеты — диаметр 1,5 метра, вес 20 тонн и длина 13 метров.

Напомним, 24 мая СМИ показали, что подземный ядерный объект Ирана, который находится на глубине примерно 100 метров.

24 мая СМИ писали, что Китай с 2019 года имеет на вооружении ракету, способную поражать часть военных баз США.