Іран представив нову балістичну ракету з боєголовкою у 1500 кг (відео)

Khorramshahr-4, як стверджують в Тегерані, має дальність польоту 2000 км, а також рідке ракетне паливо.

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Іранське державне телебачення показало нову балістичну ракету Khorramshahr-4 з дальністю 2000 км. Про це повідомляє Tasnimnews.

25 травня державні ЗМІ показали, як проходить випробування балістичної ракети. Khorramshahr-4 є подальшою розробкою ракети Khorramshahr. Нову версію також називають Khaibar. Заявляється, що базова версія ракети має бойову частину вагою 1500 кг, а максимальна дальність польоту складає 2000 км.

В межах модернізації Khorramshahr-4 отримала нову систему наведення та управління на середній ділянці польоту. Боєприпас працює на рідкому ракетному паливі. Тому в Ірані стверджують, що вони вели роботу над покращенням двигуна. Ракета може багато років перебувати в заправленому стані, що дозволяє її швидко підготувати до пуску в дуже короткий час.

Також у "Мілітарному" додають, що першу версію ракети Khorramshahr випробували у січні 2017 року. Вона мала ті самі показники у дальності польоту та вагою бойової частини. Проте тоді ж стали відомі розміри ракети — діаметр 1,5 метра, вага 20 тонн та довжина 13 метрів.

Нагадаємо, 24 травня ЗМІ показали, підземний ядерний обʼєкт Ірану, який знаходиться на глибині приблизно 100 метрів.

24 травня ЗМІ писали, що Китай з 2019 року має на озброєнні ракету, яка здатна уражати частину військових баз США.