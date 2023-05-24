Китай з 2019 року має на озброєнні ракету, здатну уразити частину військових баз США, — ЗМІ

Зі слів неназваного військового джерела, балістична ракета DF-27 має радіус дії понад 1500 кілометрів. У Пентагоні припускають, що вона здатна атакувати Гаваї.

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На озброєнні Народно-визвольної армії Китаю вже понад чотири роки перебуває ракета DF-27, здатна завдати удару по усім основним базам США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це з посиланням на джерело, що побажало залишитись анонімним, повідомили у South China Morning Post.

Неназваний військовий розповів журналістам, що дані про цю балістичну ракету не були офіційно оприлюднені, хоча її попередниця DF-17 була в центрі уваги на військовому параді у Пекіні. У ЗМІ вказали, що DF-27 — одна з найдосконаліших гіперзвукових ракет.

"DF-27 перебувала на озброєнні ракетних сил до 2019 року, але НВАК не хотіла розкривати такий "козир" так рано", — зазначило джерело.

За його даними, DF-27 має радіус дії 1800 кілометрів та здатна нести кілька боєголовок. З посиланням за звіт Пентагону у матеріалі йдеться, що у 2021 році вона згадувалась як ракета з радіусом дії від 5 до 8 тисяч кілометрів, якого достатньо для завдання удару по Гаваях з материкової частини Китаю.

Посилаючись на оприлюднені раніше документи американської розвідки, у медіа написали, що НВАК успішно випробувала ракету 25 лютого та дійшла висновку про її здатність "пробити системи протиракетної оборони США".

За інформацією журналістів, НВАК розглядає DF-27 як частину "стратегії стримування" та не планує націлювати її на штати США, натомість направить її на ключові бази на території Японії та острову Гуам.

Також у матеріалі зазначено, що американці кілька років знали про плани Китаю розробити таку ракету та у відповідь оновили ППО на острові, додавши системи THAAD, а також виділили ще 1,5 млрд доларів на зміцнення оборони у 2024 році.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з посиланням на розвідку США повідомляли, що DF-27 здатна атакувати не лише наземні цілі, а й кораблі.

Директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що Китай розглядає можливість силового захоплення Тайваню.