Инженеры из ВСУ изобрели новый дрон Raider-2: может бить оккупантов и не только (видео)

Беспилотник способен преодолевать расстояние до 200 км и нести 5 кг взрывчатки. Одной из его "фишек" является камера, которая позволяет оператору видеть в сумерках, как днем.

Группа конструкторов из батальона оперативного реагирования "Луцк" из 100-й отдельной бригады территориальной обороны разработали новый многофункциональный дрон Raider-2. Они показали испытания беспилотника и раскрыли его характеристики журналистам "5 канала".

Военные-добровольцы сделали несколько БПЛА и протестировали их в разных условиях, недавно испытания провели на полигоне в Волынской области. Части летательного аппарата можно быстро собирать воедино в полевых условиях, что значительно упрощает их транспортировку. Корпус сделан из прочного пластика, а летает машина с помощью четырех очень тихих электродвигателей, поднимающих полезную нагрузку весом до 5 кг.

"Сели хорошо, мягко, без каких-либо повреждений. В траве по-другому и не бывает, практически. Еще нужно немножко подстроить под регулятор и можно в бой", — отчитался конструктор по имени Юрий.

Продолжительность полета Raider-2 составляет около 4 ч, за это время он преодолевает расстояние до 200 км. Разработчики собираются установить на свой дрон систему защиты для GMSS-приемника, чтобы он мог работать даже под воздействием российских средств РЭБ.

Управлять Raider-2 можно с помощью монитора или FPV-очков с видом от первого лица, а запускается он с рук. Оператор получает изображение в реальном времени, кроме того видео записывается, и его можно пересмотреть в случае необходимости. В БОР "Луцк" добавили, что дрон оснащается несколькими типами камер, основная расположена в носовой части и позволяет отлично видеть в сумерках.

"Оператор, когда прилетает и снимет ФПВ-очки, то ему покажется, что он летал днем, а наступила ночь", — отметил Юрий.

Raider-2 способен как вести разведку, так и наносить удары. Создатели пытаются увеличить грузоподъемность летательного аппарата, чтобы он мог нести больше взрывчатки и оборудования, улучшают системы связи и наведения. Уже сейчас батальон "Луцк" готов изготавливать для ВСУ по 50 дронов в месяц, а в случае дополнительного финансирования масштабы производства вырастут в разы.

Ранее писали, что украинские специалисты создали беспилотник Damocles, который уже помогает ВСУ на поле боя. Он работает до двух часов и поддерживает связь с оператором на расстоянии до 60 км. Damocles предназначен для ведения разведки и корректировки огня с высоты до 1,5 км.

Писали также об уникальном украинском дроне Ukropter, разработанном одноименной компанией для ВСУ. В зависимости от комплектации, он может выполнять роль разведчика, штурмовика или ретранслятора сигнала.