В Украине создали военный дрон Damocles за $2000: чем он опасен для россиян (видео)

Беспилотник способен залетать в тыл противника и передавать видео на 45 км. По словам военных, Damocles значительно усилит возможности ВСУ.

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Украинские специалисты разработали новый беспилотник Damocles, которые уже помогает военным уничтожать российские силы. Подробности проекта и характеристики аппарата сообщил одесский сайт "Думская".

Беспилотник с конструкцией "летающего крыла" получил аккумулятор на 15 А, который обеспечивает время работы до 2 часов. По словам разработчиков, мощная система связи хорошо защищена от средств радиоэлектронной борьбы и позволяет операторам управлять Damocles на расстоянии до 60 км, а также гарантированно получать видео в реальном времени на расстоянии до 45 км. При этом рабочая высота составляет от 150 до 1500 метров.

Команда украинских разработчиков собрала первый прототип осенью 2020 года, а вскоре передала украинским военным четыре БПЛА для испытаний. Затем она учла замечания и улучшила модель, добавив вторую камеру в нижней части аппарата и усилив устойчивость к РЭБ при помощи измененной телеметрии и нестандартных передатчиков.

Украинский беспилотник Damocles Фото: Думская

Себестоимость одного Damocles составляет около $2000. Сейчас разработчики собирают $40 тысяч, чтобы изготовить 20 БПЛА и передать их ВСУ для наведения артиллерии.

Военнослужащий подразделения аэроразведки ВСУ с позывным "Каят" рассказал, что Damocles поможет им вести разведку и корректировать огонь артиллерии в тылу противника, на расстоянии от 15 км и дальше. Коммерческие квадрокоптеры типа DJI Mavic туда попросту не долетают из-за российских средств РЭБ.

"Получив такое средство разведки, мы значительно увеличим эффективность работы нашей артиллерии", — подчеркнул представитель ВСУ.

Накануне украинская компания Ukrspecsystems представила новый БПЛА MiniShark. Компактный летательный аппарат летает со скоростью 120 км/ч и передает видео военным на расстоянии до 35 км.

Писали также, что военные из Житомира создали ударный и разведывательный дроны. Они решили сделать замену китайским беспилотникам, которые стоят дешевле и лучше подходят для боевых действий.