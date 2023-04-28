В Україні створили військовий дрон Damocles за $2000: чим небезпечний для росіян (відео)

Безпілотник здатний залітати в тил противника та передавати відео на 45 км. За словами військових, Damocles значно посилить можливості ЗСУ.

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Українські спеціалісти розробили новий безпілотник Damocles, який уже допомагає військовим знищувати російські сили. Подробиці проєкту та характеристики апарату повідомив одеський сайт "Думська".

Безпілотник з конструкцією "крила, що літає" отримав акумулятор на 15 А, який забезпечує час роботи до 2 годин. За словами розробників, потужна система зв'язку добре захищена від засобів радіоелектронної боротьби та дозволяє операторам управляти Damocles на відстані до 60 км, а також гарантовано отримувати відео в реальному часі на відстані до 45 км. У цьому робоча висота становить від 150 до 1500 метрів.

Команда українських розробників зібрала перший прототип восени 2020 року, а невдовзі передала українським військовим чотири БПЛА для випробувань. Потім вона врахувала зауваження та покращила модель, додавши другу камеру в нижній частині апарату та посиливши стійкість до РЕБ за допомогою зміненої телеметрії та нестандартних передавачів.

Український безпілотник Damocles Фото: Думська

Собівартість одного Damocles становить близько $2000. Зараз розробники збирають $40 тисяч, щоб виготовити 20 БПЛА та передати їх ЗСУ для наведення артилерії.

Військовослужбовець підрозділу аеророзвідки ЗСУ з позивним "Каят" розповів, що Damocles допоможе їм вести розвідку та коригувати вогонь артилерії в тилу противника, на відстані від 15 км і далі. Комерційні квадрокоптери типу DJI Mavic туди просто не долітають через російські кошти РЕБ.

"Отримавши такий засіб розвідки, ми значно збільшимо ефективність роботи нашої артилерії", — наголосив представник ЗСУ.

Напередодні українська компанія Ukrspecsystems представила новий БПЛА MiniShark. Компактний літальний апарат літає зі швидкістю 120 км/год та передає відео військовим на відстані до 35 км.

Писали також, що військові з Житомира створили ударний та розвідувальний дрони. Вони вирішили зробити заміну китайським безпілотникам, які коштують дешевше та краще підходять для бойових дій.