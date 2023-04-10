Військові з Житомира створили ударний і розвідувальний дрони: у чому їхня особливість (відео)

Заявляється, що розроблені українцями БПЛА дешевші за китайські аналоги від DJI та набагато краще пристосовані до бойових дій.

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Військовослужбовці з Житомира за допомогою командування та пожертв розробили дві власні моделі БПЛА — розвідувальну й ударну, повідомляє "Суспільне Новини". Один із керівників проєкту — волонтер і військовослужбовець запасу Юрій Бірюченко — сказав, що розробники поставили перед собою завдання зробити аналог китайського дрона-розвідника, адаптованого задля ведення бойових дій, який був би зручнішим у використанні та коштував би дешевше за китайські моделі.

"Matrice 300 RTK — це досить дорогий китайський цивільний дрон, який має хорошу оптику, і його використовують для розвідки та коригування вогню артилерії. Вартість дрона складає близько $20 тисяч і більше, залежно від комплектації. І ми поставили собі завдання — зробити аналог такого дрона для коригування артилерії, який був би пристосований до ведення бойових дій і не мав би недоліків, які має будь-який цивільний дрон DJI", — каже Юрій Бірюченко.

За словами військового, на розробку пішло п'ять місяців, і розробникам дуже допомогло командування їхньої військової частини за фінансової допомоги одного з благодійних фондів.

Житомирські військові розробили одразу дві модифікації дрона — розвідувальний і ударний Фото: krim

За словами ще одного розробника, Миколи Гаврилюка, військові розробили одразу дві модифікації дрона — розвідувальну й ударну. Розвідувальний дрон має гарну оптику з 30-кратним зумом і може передавати відео на відстань до 20 кілометрів. Він також має систему автоматичного повернення на базу в разі втрати зв'язку або розряджання акумулятора. Його вага становить близько 10 кілограмів, а час польоту — до двох годин.

Дрон поміщається в зручний кейс, у якому також зберігається пульт керування Фото: krim

Ударний дрон може нести до чотирьох боєприпасів по 1 кілограму кожен. Він може уражати цілі з висоти до 500 метрів із точністю до 1 метра. Його вага становить близько 15 кілограмів, а час польоту — до години. Обидва дрони працюють на одній платформі та керуються одним пультом. Вони також мають систему захисту від перешкод і перехоплення сигналу.

За словами розробників, дрони вже пройшли випробування на полігоні та показали гарні результати.

Інтерв'ю розробників дрона журналістам

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