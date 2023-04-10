Военные из Житомира создали ударный и разведывательный дроны: в чем их особенность (видео)

Заявляется, что разработанные украинцами БПЛА дешевле китайских аналогов от DJI и гораздо лучше приспособлены к боевым действиям.

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Военнослужащие из Житомира с помощью командования и пожертвований разработали две собственные модели БПЛА – разведывательную и ударную, сообщает "Суспільне Новини". Один из руководителей проекта – волонтер и военнослужащий запаса Юрий Бирюченко – сказал, что разработчики поставили перед собой задачу сделать аналог китайского дрона-разведчика, адаптированного к ведению боевых действий, который был бы удобнее в использовании и стоил бы дешевле от китайских моделей.

"Matrice 300 RTK– это довольно дорогой китайский гражданский дрон, который имеет хорошую оптику и его используют для разведки и корректировки огня артиллерии. Стоимость дрона составляет около $20 тысяч и больше – в зависимости от комплектации. И мы поставили себе задачу – сделать аналог такого дрона для корректировки артиллерии, который был бы приспособлен к ведению боевых действий и не имел бы тех недостатков, которые имеет любой гражданский дрон DJI", — говорит Юрий Бирюченко.

По словам военного, на разработку ушло пять месяцев и разработчикам очень помогло командования их воинской части при финансовой помощи одного из благотворительных фондов.

Житомирские военные разработали сразу две модификации дрона – разведывательный и ударный. Фото: Суспільне

По словам еще одного разработчика, Николая Гаврилюка, военные разработали сразу две модификации дрона – разведывательный и ударный. Разведывательный дрон имеет хорошую оптику с 30-кратным зумом и может передавать видео на расстояние до 20 километров. Он также имеет систему автоматического возврата на базу в случае потери связи или разрядки аккумулятора. Его вес составляет около 10 килограммов, а время полета – до двух часов.

Дрон помещается в удобній кейс, в котором так же хранится пульт управления. Фото: Суспільне

Ударный дрон имеет возможность нести до четырех боеприпасов по 1 килограмму каждый. Он может поражать цели с высоты до 500 метров с точностью до 1 метра. Его вес составляет около 15 килограммов, а время полета – до часа. Оба дрона работают на одной платформе и управляются одним пультом. Они также имеют систему защиты от помех и перехвата сигнала.

По словам разработчиков, дроны уже прошли испытания на полигоне и показали хорошие результаты.

Интервью разработчиков дрона журналистам.

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