ВСУ все чаще замечают у оккупантов новый комплекс РЭБ ROSC-1: чем он опасен для дронов

Эта система РЭБ была принята на вооружение армией РФ вскоре после нападения на Украину.

По словам военного эксперта по РЭБ и беспилотникам Сергея Флеша (псевдоним), при разведке позиций врага ВСУ все чаще отмечают наличие у оккупантов новых систем РЭБ ROSC-1, сообщает Сергей в своем фейсбуке. Примечательно, что одна из немногих российских разработок, которая достаточно быстро была отправлена в Украину после принятия на вооружение.

Что известно о РЭБ ROSC-1

Комплекс ROSC-1 разработан НПО "Алмаз" и предназначен для обнаружения именно малоразмерных дронов типа Mavic. Но система так же обнаруживает и более крупные медленные дроны, например RQ-11B Raven. Так же система должна справляться и с БПЛА самолетного и вертолетного типа.

Важной особенностью ROSC-1 является возможность подсоединить несколько комплексов в одну сеть тем самым создав своеобразный РЭБ-купол. В состав системы входит обзорный трехкоординатный твердотельный радиолокатор Х-диапазона, встроенный блок АЗН-В, подсистема радиотехнического мониторинга (РТМ), подсистема радиоэлектронного управления (РЭУ). Весь комплекс базируется в кузове-контейнере на основе КАМАЗа.

РЭБ ROSC-1 все чаще стали замечать на вооружение у российских оккупантов Фото: Соцсети

В качестве преимуществ разработчики отмечают мобильность, автономность, комплексный контроль воздушной обстановки (РЛС + ОЭС), работу на двух поляризациях и, конечно, масштабируемость (возможность совместной работы нескольких комплексов).

Сколько этих систем привезли оккупанты в Украину пока не известно, однако наши операторы дронов наверняка найдут способы обойти новинку врага.

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