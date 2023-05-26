Дрон Reaper вооружили "глушилками" Angry Kitten: что грозит России и Китаю

Испытания показали, что беспилотники могут до 15 часов подряд создавать помехи, подавляя электронику врага.

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Военно-воздушные силы США установили на беспилотник MQ-9A Reaper новый блок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Angry Kitten ALQ-167. Об этом пишет издание C4ISRNET.

В апреле 556-я испытательная эскадрилья ВВС США провела первые наземные и летные испытания MQ-9A Reaper, оснащенного Angry Kitten ALQ-167 — набором оборудования, который содержится в корпусе, напоминающем кошку. На базе "Крич" в штате Невада военные проверили, насколько эффективно технология может подавлять электронику.

По словам командира эскадрильи подполковника Майкла Хмелевски, электронная атака MQ-9A Reaper, вооруженного Angry Kitten, получилась весьма "убедительной". Они могут до пятнадцати часов подряд создавать помехи и подавлять средства связи.

Модуль помех Angry Kitten ALQ-167 устанавливают на MQ-9A Reaper Фото: ВВС США

"Цель состоит в том, чтобы расширить список задач, которые может выполнять MQ-9. Присутствие MQ-9 в театре военных действий позволяет нам заполнить пробелы в возможностях традиционных платформ", — объяснил майор Аарон Агилар, заместитель директора по операциям 556-й эскадрильи.

Радиоэлектронная борьба обеспечивает военным контроль над электромагнитным спектром. Средства РЭБ используются для связи с дружественными силами, обнаружения и подавления противников, а также для наведения оружия. По словам представителей Министерства обороны США, доминирование в этой области будет иметь решающее значение в борьбе с Китаем или Россией.

Angry Kitten ("Злой котенок") изначально разработали для имитации средств РЭБ на учениях, а затем создали боевую версию модуля для установки на истребители. Оборудование использует технологию машинного обучения, чтобы выбрать наилучший способ подавления вражеской электроники, а также оценивать эффект и реакцию противника. Программное обеспечение Angry Kitten очень гибкое и легко обновляется.

Ранее писали, что такое средства РЭБ и какую роль они играют на войне в Украине. Технология позволяет сбивать ракеты, дроны и подавлять связь, но не все так просто.