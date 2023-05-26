Дрон Reaper озброїли "глушилками" Angry Kitten: що загрожує Росії та Китаю

Випробування показали, що безпілотники можуть до 15 години поспіль створювати перешкоди, пригнічуючи електроніку ворога.

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Військово-повітряні сили США встановили на безпілотник MQ-9A Reaper новий блок радіоелектронної боротьби (РЕБ) Angry Kitten ALQ-167. Про це пише видання C4ISRNET.

У квітні 556-а випробувальна ескадрилья ВПС США провела перші наземні та льотні випробування MQ-9A Reaper, оснащеного Angry Kitten ALQ-167 — набором обладнання у корпусі, що нагадує кішку. На базі "Кріч" у штаті Невада військові перевірили, наскільки ефективно технологія може придушувати електроніку.

За словами командира ескадрильї підполковника Майкла Хмелевського, електронна атака MQ-9A Reaper, озброєного Angry Kitten, вийшла досить "переконливою". Вони можуть до п'ятнадцяти годин поспіль створювати перешкоди та пригнічувати засоби зв'язку.

Модуль перешкод Angry Kitten ALQ-167 встановлюють на MQ-9A Reaper Фото: ВПС США

"Мета полягає в тому, щоб розширити список завдань, які може виконувати MQ-9. Присутність MQ-9 у театрі військових дій дозволяє нам заповнити прогалини у можливостях традиційних платформ", — пояснив майор Аарон Агілар, заступник директора з операцій 556-ї ескадрильї. .

Радіоелектронна боротьба забезпечує військовий контроль над електромагнітним спектром. Кошти РЕБ використовуються зв'язку з дружніми силами, виявлення і придушення противників, і навіть наведення зброї. За словами представників Міністерства оборони США, домінування у цій галузі матиме вирішальне значення у боротьбі з Китаєм чи Росією.

Angry Kitten ("Злий кошеня") спочатку розробили для імітації засобів РЕБ на навчаннях, а потім створили бойову версію модуля для встановлення на винищувачі. Устаткування використовує технологію машинного навчання, щоб вибрати найкращий спосіб придушення ворожої електроніки, і навіть оцінювати ефект і реакцію противника. Програмне забезпечення Angry Kitten дуже гнучке та легко оновлюється.

Раніше писали, що таке кошти РЕБ та яку роль вони відіграють на війні в Україні. Технологія дозволяє збивати ракети, дрони та пригнічувати зв'язок, але не все так просто.