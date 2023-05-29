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Оккупанты атаковали ВСУ роем дронов с аммиаком: в чем цель этой "химической атаки"

Фото: Соцести | Оккупанты атаковали ВСУ переоборудованными "свадебными дронами"

Оказывается, российские умельцы уже наладили массовое переоборудование "свадебных дронов" под военные цели.

Сегодня одна из позиций ВСУ была атакована роем дронов, которые несли на себе не только взрывчатку, но и банки с аммиаком, сообщает в своем фейсбуке военный эксперт по БПЛА Сергей Флеш (псевдоним). Он отмечает, что дроны летели очень низко над землей, буквально на высоте 15 м.

Дроны были оснащены взрывчаткой
Фото: Соцсети

Сергей рекомендует нашим героям обязательно выставлять круглосуточный дозор и бойцов с антидроновыми ружьями, которые должны уметь работать на частоте 900 МГц. Конечно, очень важно постоянно мониторить небо и прислушиваться, чтобы не пропустить гул беспилотника.

Как отмечают комментаторы сообщения, скорее всего банки с аммиаком враг использовал, чтобы "выкурить" пехоту из окопов. Ведь мало кому удастся усидеть на одном месте, когда в округ тебя стоит удушающий запах аммиака.

Аммиак оккупанты использовали чтобы заставить наших бойцов покинуть окопы
Фото: Соцсети

Сергей отмечает, что по своему виду дроны оккупантов напоминают "то самое серийное производство, которого у нас в аналогичном масштабе нет". В состав БПЛА входят общий заряд: пластид, снаружи обвязка электродами, и банка аммиака.

Сергей в комментариях выложили скриншот сообщения в одной из групп так называемых "Z-патриотов", которые хвастаются большим выпуском подобных беспилотников.

Те самые дроны, которыми хвастаются россияне
Фото: Соцсети

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ все чаще замечают у оккупантов новый комплекс РЭБ ROSC-1: чем он опасен для дронов.