ФСБ "в истерике": разведка США прослушивает iPhone российских дипломатов

По данным российского ведомства, удалось раскрыть "крупную разведывательную операцию АНБ".

ФСБ якобы обнаружила и вскрыла крупную разведывательную операцию спецслужб США по прослушиванию телефонов российских граждан, в том числе и дипломатов РФ, сообщает телеканал НТВ. Вредоносное ПО удалось обнаружить из-за "аномальной работы устройств Apple".

По данным ФСБ, американцы заразили несколько тысяч айфонов, причем удаленно хакерское ПО для прослушки было установлено не только на аппараты в самой России, но и на телефоны российских дипломатов, которые работают за пределами РФ. В ведомстве заявляют, что это стало возможным благодаря сотрудничеству АНБ и компании Apple. Прослушку якобы нашли в телефонах диппредставительств России в странах НАТО, а так же в Израиле, Китае и Сирии.

"Компания Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами", — отметили в ФСБ.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров и тот же Дмитрий Медведев являются активными пользователями продукции Apple. Другим же чиновникам, более низкого ранга, а так же сенаторам рекомендовалось отказаться от айфонов и перейти на Android, а лучше на "отечественный" AYYA T1.

Сергей Лавров давно пользуется продуктами Apple, хотя явлется антиамериканистом Фото: Соцсети

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