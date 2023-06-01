"Секунды вместо минут": как новые системы связи усилят ПВО Украины (видео)

Украинские военные могут получить оборудование и командные пункты, чтобы лучше сбивать российские ракеты и беспилотники.

Волонтеры решили усилить украинскую систему ПВО передовыми системами связи и командными пунктами. Подробности нового проекта в Facebook сообщила пресс-служба фонда "Повернись живим".

С 1 июня стартовал проект "Запакуй небо — прокачай ПВО". Представители фонда хотят закупить оборудование на 330 млн грн, которое позволит сделать передвижные командные пункты для комплексов ПВО на базе грузовиков-вездеходов с удобными местами для работы и отдыха военных — они позволят командовать войсками во время передвижения. Отдельно ВСУ хотят оснастить рабочими местами-трансформерами, которые складываются и помещаются в кейсы — все вместе весит 60 кг.

Кроме того, волонтеры решили подготовить комплексные аппараты связи с телекоммуникационным оборудованием для сопровождения противовоздушных ракетных комплексов. В планах также покупка легких и практичных рюкзаков для мобильных огневых групп, в которых будут находиться все виды связи, необходимые военным.

В "Повернись живим" сообщили, что к проекту присоединилась служба доставки "Новая почта". Компания пообещала отправлять на "прокачку" ПВО часть средств, вырученных от продажи лимитированных пакетов и конвертов, а также от каждого отправления или доставки на почтоматы.

В мае министр обороны Алексей Резников назвал систему ПВО, которой не хватает Украине. По его словам, украинские войска получили уже много средств для защиты неба, но еще не помешал бы противоракетный комплекс THAAD.

Писали также, что Россия использует ракеты "Искандер", чтобы застать врасплох украинскую ПВО. Как объяснил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, такое вооружение позволяет оккупантам наносить очень быстрые и эффективные удары по Киевской области.