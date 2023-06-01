РФ и Беларусь грозятся сбивать дроны "совершенным" лазерным оружием: что известно

Разработчики уверяют, что уже в 2023 году будет готов модуль мощностью 100 кВт, который сможет сбивать цели на расстоянии в десятки километров.

Россия и Беларусь совместно разрабатывают мощное лазерное оружие для уничтожения беспилотных аппаратов. Об этом пишет агентство "ТАСС" со слов представителя белорусского "Научно-технического центра "ЛЭМТ".

Сотрудники центра объединили усилия с двумя научно-исследовательскими институтами и обещают сделать рабочий прототип системы уже в 2023 году. Предполагается, что модуль мощностью 100 кВт сможет сбивать дроны лазером на большой дистанции — до нескольких десятков километров.

"Делаем очень мощную и совершенную систему — лазер для борьбы с беспилотниками", — подчеркнул источник.

НТЦ "ЛЭМТ" входит в холдинг "БелОМО" и работает в сфере высокоточного оптико-электронного приборостроения. Компания ведет исследования, конструирует и собирает медицинское оборудование, проверочную и стендовую аппаратуру, а также устройства двойного назначения.

ТАСС отмечает, что ранее представители "ЛЭМТ" заявили о создании лазерного модуля для борьбы с БПЛА с дальностью действия 1,5 км. Он якобы оборудован лазером мощностью 30 кВт, а также системой обнаружения и определения типа дронов, может устанавливаться на транспортные средства, автономно замечать летательные аппараты, сопровождать их и атаковать на любой скорости. По словам инженеров, опытный образец показал хороший результат во время испытаний в одной из стран Ближнего Востока.

Напомним, что еще в 2018 году Россия заявила о разработке новейшего лазерного комплекса "Пересвет", который должен поражать ракеты и самолеты. С тех пор о проекте ничего не слышно, вероятно, его свернули. По словам экспертов, главным недостатком такой технологии является потребность в больших аккумуляторах для создания мощного лазерного луча.

С другой стороны, лазерное оружие уже стало реальностью. В феврале израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила систему Iron Beam мощностью 100 кВт, предназначенную для борьбы с ракетами и беспилотниками на расстоянии нескольких километров.