Дроны Puma стали еще полезнее на поле боя: как их улучшили для военных (видео)

Разработчики выпустил набор деталей, которые позволяют запускать БПЛА Puma откуда угодно.

Производитель AeroVironment усовершенствовал беспилотники Puma, добавив возможность вертикального взлета и посадки. Подробности сообщает издание Inside unmanned systems.

Компания представила комплект деталей, который позволяет за считанные минуты превратить Puma 3 AE (All Enviroment) или Puma 2 из беспилотного самолета с неподвижным крылом в аппарат VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Он состоит из двух штанг, креплений, которые устанавливаются один раз, авиационного модуля со стойками, двигателями и винтами, а работает по принципу "подключи и действуй".

"Если вам нужно совершить вертикальный взлет, то надеваете штанги. Если вы хотите провести операцию с Puma в традиционном режиме, это как всегда", — отметил Скотт Ньюберн, вице-президент и главный технический директор AeroVironment на выставке XPONENTIAL 2023. "Для Puma 2 или Puma 3, которые уже находятся на вооружении, комплект может быть модифицирован и совместим".

Он добавил, что система VTOL значительно упрощает запуск Puma, особенно в городских условиях или местах, где не работает GPS. После установки комплекса дрону для взлета необходимо не 100-метровая взлетная полоса, а всего лишь свободное пространство площадью примерно 16 м или даже меньше. Время работы системы VTOL составляет от 1,2 ч до 1,5 ч, — в зависимости от типа батареи.

Система вертикального взлета и посадки дополняет другие усовершенствования Puma 3 AE. Дрон также получил модернизированный двигатель, который ускоряет подъем в более тяжелых конфигурациях до 26%. Модуль сменной полезной нагрузки Mantis увеличивает время полета до 2,5 ч для дневных и ночных операций. Кроме того, разработчики обновили каналы передачи данных для всей линейки Puma, а также добавили визуальную навигационную систему VNS.

"Недавно мы представили модернизированную наземную станцию ​​управления под названием Chrysalis", — пояснил Ньюберн. "Это система на базе планшета. Для вертикального взлета и посадки Puma это уже интегрировано".

В 2022 году Украина закупила у Aeroviroment 11 дронов PUMA-LE (Long Endurance) на 540 млн грн. Модель оснащена оптической и тепловизионной камерами с 6-кратным зумом, которые позволяют обнаружить противника при любой погоде днем и ночью. Продолжительность полета аппарата составляет 6 ч.

В феврале сообщалось, что Украина получит от США беспилотники Puma 20. Они поднимают до 13,5 кг полезной нагрузки в виде разного оборудования для разведки и держатся в воздухе до 14 ч.