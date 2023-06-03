В Украине появились секретные дроны, способные долететь до Москвы (видео)

По словам разработчика Валерия Боровика, новые беспилотники несут боеголовки весом до 20 килограммов, пролетая при этом до 700 км.

В Украине инженеры создали ударные беспилотники, которые могут долететь до Москвы. Об этом CNN заявил представитель команды Валерий Боровик.

По его словам, предприятие разработало несколько моделей дронов разных форм и размером. Один из них отличается своей дальнобойностью и боевой мощью. Впрочем, название и технические характеристики летательного аппарата пока хранятся в секрете.

"От 15 до 700 километров, в зависимости от боеголовки. С 20-килограммовой боеголовкой мы можем пройти весь путь до Москвы", — поделился Валерий Боровик.

Его команда также испытала новый военный беспилотник самолетного типа под названием "Відсіч". Этот БПЛА предназначен для атаки российских позиций, может нести боеголовку весом 2-3 кг на расстояние до 40 км под управлением оператора.

"Мы концентрируем наши атаки в основном на очень дорогом российском оборудовании", — подчеркнул Боровик.

Одним из преимуществ модели Валерий Боровик назвал незаметность: его практически не видно и не слышно в небе во время работы.

Предполагается, что "Відсіч" будут применять вместе с беспилотными разведчиками, которые команда также собирает. Подобную тактику россияне применяют с дронами-камикадзе "Ланцет".

По словам Валерия Боровика, его предприятие сейчас производит около 50 дронов в месяц, однако сейчас договаривается с украинским заводом, чтобы увеличить количество до 1000 единиц. В арсенале разработчиков уже есть готовые модели разных форм и размеров.

1 июня Минцифры устроило соревнования для FPV-дронов, чтобы разработчики могли показать свои беспилотники в деле и заинтересовать военных. Как пишет CNN, "Суперкубок" состоялся на полигоне под Киевом в рамках правительственной программы "Армия дронов", запущенной еще в 2022 году.

Многие из разработчиков, участвовавших в конкурсе дронов, признают, что они работают над созданием БПЛА, которые могут летать на большие расстояния и нести большую полезную нагрузку. Некоторые из них уже добились успеха, и в их числе команда Валерия Боровика.

Как заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, армии нужны разные типы дронов, как дорогие, так и дешевые, оснащенные разными типами связи. По его словам, власти хотят увеличить производство БПЛА.

"Около 30 компаний в Украине уже производят эти беспилотники серийно, и наша цель — закупить до 200 000 до конца года. Пока мы подписали контракты на покупку 2000, и это только на несколько недель. Каждую неделю этот процесс расширяется", — заверил Юрий Щиголь.

30 мая несколько беспилотников атаковали Москву, повредив жилые дома. Россияне заметили в небе загадочные дроны с аэродинамической схемой "утка".