"Усилят армию дронов": в Украине проведут "Суперкубок" среди БПЛА-камикадзе

Самые лучшие участники состязаний смогут заключить контракты с Минобороны и поставлять свои беспилотники подразделениям Сил обороны Украины.

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Министерство цифровой трансформации 1 июня проведет соревнования среди разработчиков FPV-дронов, чтобы усилить украинскую армию. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

В рамках проекта "Армия дронов" Минцифры организовала "Суперкубок FPV", принять участие в котором может любая команда, достаточно лишь зарегистрироваться. Инженеры покажут, как их беспилотники могут преодолевать полосу препятствий, поражать движущиеся и статичные цели, а также справляться с другими задачами.

За соревнованиями будут наблюдать представители Министерства обороны и украинские военные из разных родов войск. Производители БПЛА смогут показать им свои наработки, чтобы в дальнейшем получить государственные контракты на поставки.

"Проводим соревнования производителей FPV-дронов, чтобы усилить Силы обороны Украины. FPV-дроны – это будущее, успешно работающее на фронте уже сегодня. Команда Минцифры системно работает над развитием оборонных технологий и стимулированием отечественных производителей БПЛА", — поделился Михаил Федоров.

30 мая вице-премьер также написал, что армию Украины усилили 500 FPV-дронов "Пегас", которые изготавливает школа пилотов БПЛА "Эскадрон". По его словам, ударные беспилотники передали 13 подразделениям Сил обороны Украины, и некоторые из них уже помогли уничтожить десятки российских объектов. Как отметил Михаил Федоров, FPV-дроны дают украинцам существенное преимущество на поле боя, поскольку могут догнать и поразить почти любую цель, сохраняя при этом жизни солдат.

Ранее писали, что такое FPV-дроны и чем они отличаются от обычных. Такие летательные аппараты летают без GPS и управляются в режиме онлайн с помощью очков виртуальной реальности. Их почти нереально заглушить средствами РЭБ, но также очень сложно управлять.

Руководитель центра подготовки операторов "Крук" Виктор Таран развеял мифы о боевых FPV-дронах ВСУ. По его словам, украинские военные применяют дешевые ударные беспилотники "не от хорошей жизни", а за неимением более эффективных альтернатив.