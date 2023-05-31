"Посилять армію дронів": в Україні проведуть "Суперкубок" серед БПЛА-камікадзе

Найкращі учасники змагань зможуть укласти контракти з Міноборони та постачати свої безпілотники підрозділам Сил оборони України.

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Міністерство цифрової трансформації 1 червня проведе змагання серед розробників FPV-дронів, щоб посилити українську армію. Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

У рамках проєкту "Армія дронів" Мінцифри організувала "Суперкубок FPV", взяти участь у якому може будь-яка команда, достатньо лише зареєструватися. Інженери покажуть, як їх безпілотники можуть долати смугу перешкод, уражати рухомі та статичні цілі, а також справлятися з іншими завданнями.

За змаганнями спостерігатимуть представники Міністерства оборони та українські військові із різних родів військ. Виробники БПЛА зможуть показати їм свої напрацювання, щоб надалі отримати державні контракти на постачання.

"Проводимо змагання виробників FPV-дронів, щоб посилити Сили оборони України. FPV-дрони – це майбутнє, яке успішно працює на фронті вже сьогодні. Команда Мінцифри системно працює над розвитком оборонних технологій та стимулюванням вітчизняних виробників БПЛА", — поділився Михайло Федоров.

30 травня віцепрем'єр також написав, що армію України посилили 500 FPV-дронів "Пегас", які виготовляє школа пілотів БПЛА "Ескадрон". За його словами, ударні безпілотники передали 13 підрозділам Сил оборони України та деякі з них уже допомогли знищити десятки російських об'єктів. Як зазначив Михайло Федоров, FPV-дрони дають українцям суттєву перевагу на полі бою, оскільки можуть наздогнати та вразити майже будь-яку мету, зберігаючи при цьому життя солдатів.

Раніше писали, що таке FPV-дрони і чим вони відрізняються від звичайних. Такі літальні апарати рухаються без GPS та керуються в режимі онлайн за допомогою окулярів віртуальної реальності. Їх майже неможливо заглушити засобами РЕБ, але також дуже складно керувати.

Керівник центру підготовки операторів "Крук" Віктор Таран розвіяв міфи про бойові FPV-дрони ЗСУ. За його словами, українські військові застосовують дешеві ударні безпілотники "не від хорошого життя", а через брак ефективніших альтернатив.