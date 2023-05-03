"З'явилися не від хорошого життя": експерт розвіяв міфи про бойові FPV-дрони ЗСУ

Безпілотники доволі дешеві, точні та стійкі до засобів РЕБ, та керувати ними може далеко не кожен, а випадки знищення важкої бронетехніки доволі рідкісні.

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Українські військові все частіше використовують на фронті ударні FPV-дрони, публікуючи відеозаписи успішних атак. Керівник центру підготовки операторів "Крук" Віктор Таран у коментарі Defense Express розвіяв деякі міфи та розповів про складнощі роботи з такими літальними апаратами.

Приставка FPV передбачає, що керування дроном здійснюється "від першої особи" (first person view) за допомогою камери та окулярів віртуальної реальності. Самі літальні апарати збираються з недорогих комерційних комплектуючих та оснащуються вибуховою бойовою частиною. Дешеві та легкі у виробництві БПЛА допомагають ЗСУ вести дорозвідку і з високою точністю уражати навіть цілі, що рухаються, про що і свідчать численні відео.

Як зазначає ЗМІ, через це складається помилкове враження, що FPV-дрони є універсальною суперзброєю. Як розповів Віктор Таран, не варто перебільшувати їх силу, адже зазвичай такі дрони озброєні бойовою частиною близько 1 кг і значно слабші за протитанкову ракету. Маленькі дрони-камікадзе можуть уразити танки, але для цього потрібне везіння і низка сприятливих умов. Найкраще використовувати їх для ураження живої сили противника, атакуючи командні пункти, вогневі точки або стрілецькі позиції.

"Загалом FPV-дрони почали використовувати не від хорошого життя", — наголосив керівник центру.

FPV-Дрони досить дешеві, якщо порівнювати з іншими видами озброєння, але собівартість доволі якісного апарату становить $600-1000. Це вдвічі дешевше за комерційні квадрокоптери, такі як DJI Mavic, але все ще вимагає значних витрат у разі масового виробництва.

Очевидною перевагою FPV-дронів є висока стійкість до російських засобів РЕБ у порівнянні з цивільними коптерами. Оператори можуть налаштувати частоти керування, використовувати аналогову передачу відео, щоб уникнути "глушіння" під час польоту. Водночас керувати такими БПЛА набагато складніше, потрібна висока швидкість реакції, спритність пальців, тренований вестибулярний апарат, адже пілотів в окулярах може заколисувати при різких поворотах. Підготовка пілотів займає більше часу – два-три тижні замість п'яти днів.

"За статистикою курс управління квадрокоптером у нашому центрі підготовки успішно завершують 90-95%, а FPV-дроном — 60-70%. При цьому молоде покоління, що виросло на комп'ютерних іграх, опановує такі дрони набагато ефективніше", — підкреслив Віктор Таран.

Раніше писали, чим FPV-Дрони відрізняються від звичайних і чому з'явилися на війні в Україні. Експерти назвали переваги та недоліки такої технології.

Нагадаємо, росіяни теж активно застосовують FPV-дрони проти ЗСУ. Вони застосовують кілька тактик, щоб завдавати максимальної шкоди.