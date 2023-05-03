"Появились не от хорошей жизни": эксперт развеял мифы о боевых FPV-дронах ВСУ

Беспилотники довольно дешевые, точные и устойчивые к средствам РЭБ, но управлять ими может далеко не каждый, а случаи уничтожения тяжелой бронетехники довольно редки.

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Украинские военные все чаще применяют на фронте ударные FPV-дроны, публикуя видеозаписи успешных атак. Руководитель центра подготовки операторов "Крук" Виктор Таран в комментарии Defense Express развеял некоторые мифы и рассказал о сложностях работы с такими летательными аппаратами.

Приставка FPV предусматривает, что управление дроном осуществляется "от первого лица" (first person view) с помощью камеры и очков виртуальной реальности. Сами летательные аппараты собираются из недорогих коммерческих комплектующих и оснащаются взрывной боевой частью. Дешевые и легкие в производстве БПЛА помогают ВСУ вести доразведку и с высокой точностью поражать даже движущиеся цели, о чем и свидетельствуют многочисленные видео.

Как отмечает СМИ, из-за этого складывается ложное впечатление, что FPV-дроны являются универсальным супероружием. Как рассказал Виктор Таран, не стоит преувеличивать убойную силу, ведь обычно такие дроны вооружены боевой частью около 1 кг и значительно слабее противотанковой ракеты. Маленькие дроны-камикадзе могут поразить танки, но для этого нужно везение и целый ряд благоприятных условий. Лучше всего использовать их для поражения живой силы противника, атакуя командные пункты, огневые точки или стрелковые позиции.

"В целом FPV-дроны начали использовать не от хорошей жизни", — подчеркнул руководитель центра.

FPV-дроны довольно дешевые, если сравнивать с другими видами вооружения, но себестоимость достаточно качественного аппарата составляет $600-1000. Это вдвое дешевле коммерческих квадрокоптеров, таких, как DJI Mavic, но все травно требует значительных затрат в случае массового производства.

Очевидным преимуществом FPV-дронов является высокая устойчивость к российским средствам РЭБ по сравнению с гражданскими каптерами. Операторы могут настроить частоты управления, использовать аналоговую передачу видео, чтобы избежать "глушения" во время полета. В то же время, управлять такими БПЛА намного сложнее, требуются высокая скорость реакции, ловкость пальцев, тренированный вестибулярный аппарат, ведь пилотов в очках может укачивать при резких поворотах. Подготовка пилотов занимает больше времени — две-три недели вместо пяти дней.

"По статистике курс управления квадрокоптером в нашем центре подготовки успешно завершают 90-95%, а FPV-дроном — 60-70%. При этом молодое поколение, выросшее на компьютерных играх, овладевает такими дронами гораздо эффективнее", — подчеркнул Виктор Таран.

Ранее писали, чем FPV-дроны отличаются от обычных и почему появились на войне в Украине. Эксперты назвали преимущества и недостатки такой технологии.

Напомним, россияне тоже активно применяют FPV-дроны против ВСУ. Они применяют несколько тактик, чтобы наносить максимальный ущерб.