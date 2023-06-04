Google Maps Древнего Рима: новые карты показали путешествие во времени и подсчитали стоимость

На поездку протяженностью 2000 км рабочему во времена древности пришлось бы копить больше трех лет. Такая дорога заняла бы 21 день.

Историки составили интерактивную карту, которая позволяет исследовать Европу, где Римская империю простиралась на 2 750 000 кв. километров, и узнать, сколько ушло бы времени и денег на путешествия жителям 200 года нашей эры. Об этом сообщает The Daily Mail.

Карты Римской империи составили историки Стэнфордского университета, она охватывает 632 объекта, в том числе городские поселения и горные маршруты.

Система подсчитывает, сколько бы пришлось потратить древним людям на путешествия сухопутными и морскими маршрутами в зависимости от времени года и конкретного средства передвижения.

Карта маршрутов Римской империи

Например, на то, чтобы добраться из Лондиния (Лондон) в Рим в июле 200 года нашей эры, ушел бы 21 день, пришлось бы преодолеть 2643 км. В древнеримских динариях такая поездка обошлась бы одному пассажиру 1 031. Для наглядности, в те времена труд неквалифициарнного рабочего оплачивался из расчета 1 динарий в день. То есть понадобилось бы копить деньги на поездку больше трех лет.

Карта древних маршрутов

Среди возможных способов путешествия пользователям доступны поездки на лошадях, воловьих повозках, частных каретах, на носильщиках или во время военного марша.

Интерактивная карта

Отправные точки маршрутов выбираются в меню, можно даже выбрать время года, а также исключить маршруты, которые проходят через реки или моря.

Напомним, что построенные из соли и глины древние заброшенные поселения Сахары поставили ученых в затруднение.

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