Россияне грозят "аналогом "Ланцета" который будет бить на 25 км: что о нем известно

Производством маленького аналога большого барражирующего боеприпаса обираются заняться Z-патриоты РФ.

Российский добровольческий проект "Архангел" заявил о начале испытаний дрона-камикадзе, который станет миниатюрным аналогом барражирующего боеприпаса "Ланцет", сообщает агентство ТАСС. По словам представителей "Архангела", дрон будет способен поражать цели на расстоянии в 25 км.

Как одно из преимуществ беспилотника отмечается его низкая стоимость (в 2 раза дешевле популярного китайского Mavic) и простота производства. Беспилотник будет иметь размах крыла около двух метров и корпус самолетного типа. Модель, которая пока не имеет названия и которую даже не показали местным журналистам, должна оснащаться специальными пультами управления. По мнению представителей разработчика, их дрон станет отличной заменой FPV-беспилотников, а быстрота развертывания на поле боя снизит риски поражения огнем ВСУ.

Если испытания, которые намечены на август, пройдут успешно, то турбо-патриоты готовы ежедневно выпускать от 50 до 100 штук дронов-камикадзе и отправлять их российским оккупантам.

Так же в проекте "Архангел" заявили о начале разработок больших БПЛА самолетного типа, которые будут использоваться для разведки. Эти дроны должны иметь возможность продержаться в воздухе 5-6 ч и обследовать территорию в 60 км.

Ранее Фокус писал, что российский БПЛА "Ланцет" влетел в грузовик так называемой "ДНР".