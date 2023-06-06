"Наш дрон побил наших ребят": российский БПЛА "Ланцет" влетел в грузовик "ДНР"

Как следует из аудиоперехвата, одни оккупанты загружали машину, когда другие запустили беспилотник неподалеку, в результате несколько бойцов пострадали от взрыва.

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Российский беспилотник "Ланцет" поразил российский же грузовик "Урал" вместе с оккупантами. Об этом свидетельствует перехват разговора бойца так называемой "ДНР", опубликованный военным обозревателем Романом Бочкалой в Telegram.

Водитель грузовика по телефону пожаловался матери, что его обвиняют в чрезвычайном происшествии. Якобы, российские военные с помощью катапульты запустили дрон-камикадзе, пока бойцы "ДНР" грузили машину неподалеку. По неизвестной причине БПЛА врезался в борт "Урала", повредив транспортное средство и ранив нескольких оккупантов, оказавшихся рядом.

"Наш беспилотник побил наших ребят. Теперь я виноват", — говорит человек на аудиозаписи. — "Х*йня это собачья, а не беспилотник".

"Ланцет" — это барражирующий боеприпас, который производится российским предприятием Zala Aero (входит в концерн "Калашников"). Летательный аппарат имеет две пары X-образных крыльев и электрический двигатель, который позволяет летать около часа со скоростью 80-110 км/ч, дальность действия при этом составляет около 40 км.

Как правило, российские военные ведут наблюдение с помощью разведывательных беспилотников таких, как Zala или "Орлан", а затем отправляют к обнаруженным целям "Ланцеты". Ударные дроны оснащены системой наведения, которая позволяет им пикировать на объекты даже под воздействием средств РЭБ.

В марте сообщалось, что россияне модернизировали дроны "Ланцет" после года войны в Украине. Как уверяют источники, беспилотник получил более мощную боевую часть (изначально была 3-5 кг) кумулятивного, осколочно-фугасного или термобарического типа, чтобы уничтожать украинские танки, гаубицы, РЛС, ЗРК и другую технику. Кроме того, на БПЛА поставили улучшенные системы наведения и управления.

Украинские эксперты признают, что дроны "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской армии. Предполагается, что после обнаружения позиции разведывательными БПЛА у ВСУ есть всего 5-7 минут до прилета "камикадзе". Средства РЭБ могут поразить "Ланцет" только до того момента, пока он не навелся на цель, после этого его можно сбить только кинетическим оружием: таким как ПЗРК.

В январе бойцы ВСУ показали, что от ударов "Ланцета" технику спасает обычная металлическая сетка. Такое заграждение замедлило дрон и помогло украинским военным сохранить САУ Krab.