Беспилотный вертолет для разведки AWHero значительно улучшили: что изменилось (видео)

Автономный аппарат получил военный сертификат армии Италии и был представлен на выставке SEAFUTURE 2023.

Компания Leonardo представила новую версию своего беспилотного вертолета AWHero, предназначенного для морских операций, сообщает Aviacionline. Это первый и единственный беспилотный вертолет своего класса, получивший военный сертификат в Италии на основе международных стандартов.

В обновленной версии AWHero инженеры установили двигатель Safran Arriel 2N с повышенной мощностью и надежностью, за счет которого улучшилась автономность аппарата. В AWHero появилась улучшенная система автоматического управления полетом (FCS), обеспечивающая высокую стабильность и точность курса в различных условиях. Система связи и передачи данных (C2), теперь позволяет обмениваться информацией с другими беспилотными и пилотируемыми летательными аппаратами, а также с наземными и морскими платформами.

AWHero можно оснащать различными модулями Фото: Leonardo Company

Улучшилась полезная нагрузка — теперь AWHero можно оснащать навесным оборудованием для выполнения различных задач, таких как разведка, наблюдение, поиск и спасение, противоминная борьба и другие.

AWHero можно запускать с кораблей различных типов и размеров, а также с наземных площадок. Он способен работать в сложных метеоусловиях и в зоне радиоэлектронной борьбы. Беспилотник также имеет низкий уровень шума и теплового излучения, что повышает его скрытность.

Компания Leonardo является одним из лидеров в области беспилотных систем для морских операций. Она предлагает широкий ассортимент продуктов и решений, включая беспилотные самолеты Falco EVO и Falco Xplorer, беспилотные лодки Hero и Solo, а также интегрированные системы управления и контроля.

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