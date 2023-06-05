Ракета JASSM-ER класса "воздух-земля" будет бить еще точнее благодаря новым датчикам

Lockheed Martin испытает ракету класса "воздух-земля" большой дальности с GPS и инфракрасным наведением.

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Компания Lockheed Martin Corp. разрабатывает сверхдальнобойную высокоточную ракету класса "воздух-земля" для атаки и уничтожения важных целей противника. В скором времени усовершенствованная версия AGM-158D пройдет испытания, пишет militaryaerospace.com.

Ракета JASSM, находящаяся на вооружении с 2009 года, представляет собой дальнобойную высокоточную ракету класса "воздух-земля" для сил США и союзников, предназначенную для уничтожения ценных, хорошо защищенных, стационарных и мобильных целей. JASSM имеет дальность полета 370 км, а JASSM-ER с увеличенным радиусом действия имеет дальность полета 997 км, сообщает издание.

Инженеры намерены удвоить дальность полета 2267-килограммовой JASSM-ER AGM-158D до 1930 км и оснастить ее разрывной боеголовкой массой 907 кг. Для этого разработчикам придется усовершенствовать конструкцию крыла, установить новый, более совершенный, блок управления ракетой, применить инновационное лакокрасочное покрытие и интегрировать более мощный приемник GPS-сигналов. Поставки первых AGM-158D запланированы на январь 2024 года.

СМИ напоминает, что ракеты JASSM-ER используют точную маршрутизацию и наведение, благодаря чему могут точно бить по цели даже при неблагоприятных погодных условиях, днем ​​​​и ночью. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения, системой GPS-навигации с защитой от помех, создаваемых средствами РЭБ противника.

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