Ракета JASSM-ER класу "повітря-земля" битиме ще точніше завдяки новим датчикам

Lockheed Martin випробує ракети класу "повітря-земля" великої дальності з GPS та інфрачервоним наведенням.

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Компанія Lockheed Martin Corp. розробляє далекобійну високоточну ракету класу "повітря-земля" для атаки та знищення важливих цілей противника. Незабаром удосконалену версію AGM-158D буде випробувано, пише militaryaerospace.com.

Ракета JASSM, що знаходиться на озброєнні з 2009 року, є далекобійною високоточною ракетою класу "повітря-земля" для сил США та союзників. Її використовують для знищення цінних, добре захищених, стаціонарних та мобільних цілей. JASSM має дальність польоту 370 км, а JASSM-ER із збільшеним радіусом дії має дальність польоту 997 км, повідомляє видання.

Інженери мають намір подвоїти дальність польоту 2267-кілограмової JASSM-ER AGM-158D до 1930 км та оснастити її розривною боєголовкою масою 907 кг. Для цього розробникам доведеться вдосконалити конструкцію крила, встановити новий, більш досконалий, блок управління ракетою, застосувати інноваційне лакофарбове покриття та інтегрувати потужніший приймач GPS-сигналів. Постачання перших AGM-158D заплановано на січень 2024 року.

ЗМІ нагадує, що ракети JASSM-ER використовують точну маршрутизацію та наведення, завдяки чому можуть точно бити по цілях навіть за несприятливих погодних умов, вдень та вночі. Ракети оснащено інфрачервоною головкою самонаведення, системою GPS-навігації із захистом від перешкод, які створюють засоби РЕБ супротивника.

Раніше ми повідомляли про те, що Дмитро Рогозін поскаржився на те, що атаки ЗСУ за допомогою дронів почастішали.