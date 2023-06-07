Оставили без связи: ударные дроны ВСУ нанесли удар по Брянской области, — росСМИ

Как утверждают россияне, один "камикадзе" врезался в сотовую вышку, а еще три сбросили бомбы на строения.

7 июня ударные дроны нанесли как минимум четыре удара по приграничной Брянской области России, лишив россиян надежной сотовой связи. Об этом сообщило российское медиа Mash.

Как утверждает СМИ, дрон-камикадзе, якобы запущенный Вооруженными силами Украины, поразил вышку мобильной связи в селе Лемешовка Севского района. Люди не пострадали, однако оборудование значительно повреждено — в районе возникли перебои со связью.

Тем же утром три беспилотника атаковали поселок Суземка в Брянской области. По данным СМИ, два из них российская ПВО сбила на подлете, но один аппарат сумел сбросить боеприпас, который разрушил несколько хозяйственных построек, раненных нет.

В последнее время жители приграничных районов России регулярно жалуются на атаки беспилотников. 26 мая сообщалось, что три дрона совершили налет на село Стратива Брянской области, сбросив бомбы. Один из летательных аппаратов российским пограничникам удалось сбить, на нем обнаружили закрепленный заряд от РПГ.

31 мая российские источники заявили, что Брянскую область атаковали сразу десять беспилотников. Беспилотные аппараты якобы целились по объектам в Климовском районе, часть из них сбили оружием, часть подавили средствами РЭБ.

5 июня ГПСУ показала работу "партизан" на территории Брянской области. Дрон-камикадзе подорвал антенны сотовой связи и комплекс наблюдения "Муром-М".