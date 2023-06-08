Помогают 5 стран: РФ вернула экспорт западных микрочипов на довоенный уровень, — СМИ

Координатор по санкциям в Госдепе США Джим О’Брайен считает, что способность Москвы обходить ограничения - серьезная проблема. Среди тех, кто помогает Кремлю, замечена Турция.

Российская Федерация смогла вернуть экспорт западных микрочипов и электроники на уровень, который наблюдался до начала полномасштабной войны и международных санкций. Об этом заявил координатор по санкциям в Государственном департаменте США Джим О’Брайен, сообщает издание Politico 8 июня.

По его словам, страна-агрессор усилила свои усилия для того, чтобы обойти санкции и продолжает экспорт западных микрочипов и электроники, которые нужны им для того, чтобы продолжать войну против Украины.

"Ранее в этом году Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", — говорится в сообщении.

Речь идет про микросхемы, процессоры, а также интегральные схемы, которые есть в современном вооружении, которое РФ использует на поле боя.

Главная проблема состоит в том, что европейские страны продают детали в другие страны, а после этого они перепродают полученное Российской Федерации.

Представители Соединенных Штатов Америки также отмечают, что к этому причастно минимум пять стран, среди которых: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Армения. Поэтому, на сегодняшний день, подытожил Джим О’Брайен, обход западных санкций является существенной проблемой и стоит немедленно заняться этим вопросом.

Напомним, 24 мая президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, почему не вводит санкции против РФ. По его словам, отказ от ограничительных мер в отношении Кремля позволяет Анкаре выступать посредником между Россией и Украиной.