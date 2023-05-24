"Хорошие отношения с Путиным": Эрдоган объяснил, почему не вводит санкции против РФ

Отказ от ограничительных мер в отношении Кремля, по словам турецкого лидера, позволяет Анкаре выступать посредником между Россией и Украиной.

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Турция не станет вводить санкции против РФ в случае переизбрания Эрдогана на должность президента страны. Об этом 23 мая сообщает Anadolu.

В ходе выступления на митинге в провинции Сивас турецкий лидер отметил, что поддерживает с российским диктатором Владимиром Путиным "хорошие отношения".

Так Эрдоган отреагировал на заявление его главного оппонента на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о том, что тот намерен в случае победы на выборах присоединиться с западным санкциям против РФ и руководителя Кремля.

"Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, идите на отдых. В мире так не делают политику", — сказал действующий президент.

Он заявил, что Турция поддерживает и будет поддерживать контакты со всеми странами мира наилучшим образом. Кроме того, благодаря этому фактору Анкара может выступать посредником между РФ и Украиной, добавил Эрдоган.

"Потому что это вот так с Америкой, Россией и всеми странами Запада… Если Турция является посредником в российско-украинской войне, то это не рядовое событие. Если Турция возит черноморское зерно всему миру", — сказал Эрдоган.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

К слову, в Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах, которые состоялись 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая.