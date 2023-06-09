"Потратили кучу сил": как новые станции и дроны помогают ВСУ бить оккупантов (видео)

Украинцы продолжают усовершенствовать беспилотные технологии, ускоряя победу над российской армией.

Воины 109 бригады Вооруженных сил Украины успешно применяют дроны-камикадзе и новую станцию управления дронами-камикадзе, которая помогает уничтожать российские войска. Об этом в Telegram сообщили представители лаборатории БПЛА "Дронарня" из Киева.

7 июня военнослужащий Егор Фирсов поделился видеозаписью атаки 109-й бригады ТрО на пулеметную точку оккупантов. Одна из групп применила FPV-дрон с самодельным боеприпасом, которые предоставили ССО "Гений", и с помощью очков виртуальной реальности направила его прямо на позицию ВС РФ, расположенную в окопе под деревьями. В результате пулеметное гнездо уничтожено вместе с россиянами.

"Первый наш вылет на дроне-камикадзе был успешным! Я даже прослезился сегодня — мы столько месяцев шли к этому, много тренировались и потратили кучу сил, чтобы профессионально освоить дрон-камикадзе", — написал Егор Фирсов в Twitter.

"Дронарня" пишет, что бойцам из 109-й бригады помогла наземная станция, разработанная и собранная в киевской мастерской. Она усиливает связь между БПЛА и операторами во время управления, что повышает надежность работы летательных аппаратов и шансы на успешное поражение техники.

На своем сайте "Дронарня" отмечает, что станция состоит из выносной мачты с антеннами, пульта управления, монитора, цифрового видеорегистратора (DVR) и двух аккумуляторов. Все вместе весит 15 кг и может работать до 5 ч без подзарядки.

Наземная станция "Дронарни" Фото: Скриншот Наземная станция "Дронарни" Фото: Скриншот

Ранее писали, как группа волонтеров собирает беспилотники для ВСУ в лаборатории "Дронарня". Руководитель проекта Максим Шеремет говорит, что мастерская начала работу в марте 2022 года и к январю собрала более 800 БПЛА.

Сообщали также, что "Дронарня" собирает ударные дроны "Большой Бандерык", которые поднимают боеприпасы общим весом до 8 кг. Беспилотник способен пролететь 8 км и сбросить бомбы на головы россиян.