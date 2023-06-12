Корабли, морские дроны и подлодки смогут обходиться без GPS: что придумали взамен

Датчик следующего поколения улучшит морскую навигацию в условиях отсутствия GPS.

Специалисты по судовой навигации и наведению ВМС США планируют совместно с Northrop Grumman Corp. разработать инерциальный датчик, способный обеспечивать надводные военные корабли, подлодки и беспилотники навигацией, даже тогда когда сигналы спутниковых навигационных систем вроде Глобальной системы позиционирования (GPS) теряются или глушатся средствами РЭБ, сообщает militaryaerospace.com.

ВМС заключили с Northrop Grumman Corp. контракт на производство нового модуля AN/WSN-12 — датчика следующего поколения, который улучшит морскую навигацию в условиях отсутствия GPS для надводных кораблей и подводных лодок. AN/WSN-12 ISM будет способен обеспечивать морское позиционирование с GPS и без него. Этот датчик будет разработан на базе уже несколько устаревшей инерциальной навигационной системы (INS) WSN-7, которой оснащен каждый корабль ВМС США.

"Новая инерциальная навигационная система AN/WSN-12 обеспечит большую точность и производительность, имея те же габариты, что и "предшественник", — говорит Тодд Ливитт, вице-президент Northrop Grumman. — "Это позволяет обновить существующие системы, размеры которых строго ограничены".

Надводные корабли, морские беспилотники и подводные лодки держат курс благодаря данным о местоположении, предоставляемые системой GPS. Стоит отметить, что GPS используется не только для навигации, но и для обеспечения безопасности на море и стрельбы из оружия. AN/WSN-12 ISM поможет военным определять местоположение, осуществлять навигацию и и ориентироваться во времени (A-PNT) на море при отсутствии технологии спутниковой навигации, говорится в материале. ISM будет предоставлять важные данные о местоположении, скорости и высоте кораблей для бортовых датчиков, боевых систем, орудий и ракетных систем.

По словам представителей Northrop Grumman, обновленная система ISM будет внедрена в конце этого года. Northrop Grumman сообщила о завершении предварительной проверки конструкции ISM в мае 2016 года и критической проверки конструкции в июне 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что разработчики смогли найти способ усиления сигналов средств РЭБ.